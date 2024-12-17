Одной из главных причин, позволивших Венгрии поддержать санкции, стало исключение мер, которые бы нарушили её доступ к российским энергетическим ресурсам.

Венгрия согласилась с 15-м пакетом санкций Евросоюза против России, утверждённым 16 декабря, но только после того, как из документа были удалены наиболее спорные и, по словам венгерской стороны, «сумасшедшие идеи». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По данным издания Politico, новый пакет санкций нацелен на усиление контроля за обходом уже существующих мер. В частности, ЕС намерен ввести дополнительные ограничения на танкеры, транспортирующие российскую нефть, которые, по мнению Брюсселя, нарушают предписанные потолки цен. Это решение особенно затронуло 52 судна, которые были внесены в новый список ограничений.

Латвия и Литва выразили несогласие с некоторыми исключениями, предложенными для западных компаний, которые продолжают сотрудничество с Россией. Однако впоследствии консенсус был достигнут, несмотря на дебаты.

Петер Сийярто пояснил, что главной причиной, позволившей Венгрии поддержать санкционный пакет, стало исключение ограничений на экспорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти. Венгерские интересы были учтены благодаря особому исключению, которое позволило республике сохранить возможность поставок на прежних условиях.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт выступил категорически против добавления в санкционный список ряда значимых фигур, включая:

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;

Постоянного представителя России при ООН Василия Небензю;

Олимпийский комитет России.

Новый санкционный пакет затронул:

54 физических лица из России, Китая и КНДР;

30 юридических лиц, причастных к поставкам и нарушению ограничений;

52 судна, используемые для транспортировки российской нефти с нарушением установленных условий.

Европейские законодатели приняли дополнительное решение — запретить признание и исполнение судебных решений российских судов на территории Евросоюза. Эта мера призвана бороться с практикой, при которой российские компании через свои суды ограничивают возможность судебных разбирательств с международными партнёрами за пределами России.