Савельев сообщил, что финансовые организации выразили готовность предоставить необходимое финансирование и согласились с предложенными условиями.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства провел неожиданную аналогию между процессом кредитования строительства высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург и заключением брака в ЗАГСе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Во время обсуждения проекта глава государства заслушал доклад вице-премьера Виталия Савельева, который рассказал о текущем ходе реализации инициативы. Путин отметил позитивные тенденции в развитии проекта, но также поинтересовался, какие сложности возникают на пути его реализации.



Особое внимание президент уделил вопросу о предоставлении кредитов на строительство магистрали. Савельев сообщил, что финансовые организации выразили готовность предоставить необходимое финансирование и согласились с предложенными условиями.



Однако Владимир Путин подчеркнул, что одного устного согласия недостаточно. Он сравнил это с брачным процессом, пояснив, что решение считается окончательным лишь после подписания документов и юридического оформления.

11 декабря, на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024, проходящей в Москве, Путин заявил, что Россия остаётся лидером в области цифровых госуслуг и подчеркнул роль ИИ в развитии медицины, включая перспективы отказа от антибиотиков благодаря новым технологиям. Президент также отметил, что искусственный интеллект должен дополнять работу учителей, но не заменять их полностью.