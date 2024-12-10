Согласно отчету для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, фирма купила монеты по средней цене $98 783.

Недавно компания MicroStrategy объявила о покупке дополнительно 21 550 BTC на сумму $2,1 млрд. Согласно отчету, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), MicroStrategy приобрела новые биткоины по средней цене $98 783 за монету. На данный момент компания владеет внушительным портфелем, включающим 423 650 BTC, за которые было уплачено $25,6 млрд, что соответствует средней цене $60 324 за биткоин.

По текущему рыночному курсу общая стоимость биткоин-активов MicroStrategy оценивается в ~$41,8 млрд. За последний квартал доходность компании составила 43,2%, а за год выросла до 68,7%.

Акции MicroStrategy (тикер MSTR) продолжают активно расти. На момент написания статьи их стоимость составляет $381 за акцию, а рыночная капитализация компании достигла $85,32 млрд. За 2024 год акции компании увеличились в цене на 650,2%, что в пять раз превышает рост стоимости самого биткоина, который за аналогичный период вырос на 123,1%. Источник изображения: TradingView

MicroStrategy также опережает другие крупные финансовые индикаторы и компании. Например, темпы роста компании превосходят индекс S&P 500 и даже такие гиганты, как Nvidia.

На одной из презентаций для совета директоров Microsoft основатель компании, Майкл Сэйлор, представил планы, согласно которым капитализация компании может быть увеличена на $5 трлн благодаря активному использованию биткоина.

На данный момент компания MicroStrategy продолжает активно наращивать свои запасы биткоинов. В период с конца ноября до начала декабря 2024 года она приобрела 15 400 BTC на сумму $1,5 млрд, по средней цене $95,976 за биткоин. В результате общий объем биткоинов, находящихся в собственности компании, достиг 402 100 BTC, что оценивается в $23,4 млрд.

Для финансирования таких покупок MicroStrategy продала 3,7 млн акций класса A, выручив $1,48 млрд. В рамках стратегии «21/21» компания планирует привлечь $21 млрд через продажу акций и еще $21 млрд через долговые обязательства в течение трех лет, чтобы расширить свои криптовалютные резервы.