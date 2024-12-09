Тестирование проводилось в рамках визита генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Госкорпорация «Ростех» представила видео испытаний теплозащитной плитки, изготовленной из кварцевого волокна. Данный материал разработан Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени Ромашина.

Тестирование проводилось в рамках визита генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова. На кадрах показано, как плитку нагревают с использованием газовой горелки. Несмотря на экстремальную температуру, материал не деформировался, а обратная сторона плитки оставалась прохладной. Во время эксперимента поверхность изделия нагрели почти до 1000 ℃, при этом температура обратной стороны составила всего 34 ℃. «Плитка отличается низкой теплопроводностью и выдерживает нагрев до 1100 ℃. Она востребована в авиакосмической отрасли, металлургии и приборостроении», — сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие занимается разработкой подобных материалов уже несколько десятилетий. Аналогичные плитки применялись в советском космическом корабле «Буран», который совершил свой единственный полет в 1988 году.

«В проекте многоразового орбитального корабля "Буран" использовались схожие изделия. Теплозащита необходима космическим аппаратам, так как при входе в атмосферу температура аэродинамического нагрева может достигать 1500 ℃. Уникальные плитки позволяли кораблю выдерживать экстремальные условия и сохранять целостность конструкции», — пояснили разработчики.

В 2024 году выручка Ростеха прогнозируется на уровне более 3 триллионов рублей.