После обращения детей художника в полицию, началось расследование, которое привело к блокировке более 40 доменов, используемых для обмана.

Недавняя операция, проведенная подразделением по борьбе с киберпреступностью Virtual Currency Unit (VCU), привела к блокировке более 40 доменов, использовавшихся для реализации мошеннических схем с блокчейном и NFT. Под руководством прокурора Бруклина, Эрика Гонсалеса, правоохранительные органы пресекли деятельность преступников, обманывавших пользователей.

Афера с NFT началась с истории 85-летнего художника, которого обманули мошенники, представившиеся арт-дилерами на платформе OpenSea. Они предложили ему "оцифровать" его картины и выставить их на продажу в виде NFT, обещая значительную прибыль. Для "освобождения" денег, которые якобы должны были поступить от продаж, художник должен был заплатить комиссию.

В результате он снял все свои пенсионные накопления и взял кредит, чтобы выполнить требования мошенников. Однако обещанных средств так и не поступило, а преступники исчезли с деньгами. После обращения детей художника в полицию, началось расследование, которое привело к блокировке более 40 доменов, используемых для обмана.

В 2024 году около 98% новых NFT-коллекций не имеют объема торгов. Это связано с перенасыщением рынка, снижением интереса и отсутствием значительных инноваций в отрасли.