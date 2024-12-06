Кроссовер будет доступен на российском рынке в 2026 году.

Несколько недель назад, на автосалоне в Гуанчжоу, прошла официальная премьера нового полноразмерного кроссовера GAC S7. Однако, до сегодняшнего дня было доступно ограниченное количество изображений автомобиля — только фото с выставки и официальные рендеры. Недавно в китайской социальной сети Weibo были опубликованы снимки тестового экземпляра GAC S7, который без каких-либо камуфляжей был замечен на дорогах общего пользования. Источник изображения: Weibo

Источник изображения: Weibo

Кроссовер будет доступен на российском рынке в 2026 году. Производитель планирует начать продажи модели в Китае в первом квартале 2025 года.

GAC S7 выделяется новым подходом к дизайну, который, вероятно, станет основой для других будущих моделей китайского автопроизводителя. Одной из особенностей является интерактивная световая полоса на передней части автомобиля, состоящая из 2248 светодиодов, а также установка лидара, что улучшает системы автономного вождения. Источник изображения: Weibo

Источник изображения: Weibo

Внутри GAC S7 — цифровая панель приборов, медиасистема с большим экраном, беспроводные зарядки для смартфонов и аппаратная платформа SoC Snapdragon 8295 для высокой производительности и интеграции с цифровыми сервисами. Источник изображения: Weibo Источник изображения: Weibo

Ожидается, что GAC S7 будет оснащён гибридной силовой установкой третьего поколения, что обеспечит пробег более 1000 км на одном баке бензина. Кроссовер также будет иметь полный привод, высоту 1780 мм и клиренс 200 мм, что улучшит его проходимость на различных типах дорог.