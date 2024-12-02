Еще один российский самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с технической неисправностью — засорением топливных фильтров. Экипажу пришлось совершить вынужденную посадку в Минводах.

В 2024 году в России зафиксирован рост числа авиационных происшествий. Инциденты затронули как коммерческую авиацию, так и авиацию общего назначения, с заметным увеличением числа происшествий при эксплуатации вертолетов.

Одним из крупных инцидентов стала экстренная посадка самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Минеральных Водах из-за засорения топливных фильтров. Экипаж успешно справился с ситуацией, избежав жертв. Ранее другой самолет той же модели ударился двигателем о взлетно-посадочную полосу в аэропорту Антальи, что вызвало возгорание.

Росавиация заявляет, что ситуация с авиационной безопасностью в России соответствует мировым тенденциям и не свидетельствует о системных проблемах. Регулятор отмечает, что инциденты с Superjet 100 не является основанием для прекращения эксплуатации пассажирских самолётов Superjet 100.

Несмотря на рост числа происшествий, пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,2%, составив 95,7 млн человек за отчетный период 2024 года. В международной статистике отмечено, что безопасность полетов в коммерческой авиации достигла пятилетнего максимума в 2023 году, с показателем 11,5 происшествий на 1 миллион вылетов. В России в 2023 году было зарегистрировано 26 происшествий, включая 15 катастроф, в которых погиб 31 человек.