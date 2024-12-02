Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Число авиационных происшествий в России в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом
Еще один российский самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с технической неисправностью — засорением топливных фильтров. Экипажу пришлось совершить вынужденную посадку в Минводах.

В 2024 году в России зафиксирован рост числа авиационных происшествий. Инциденты затронули как коммерческую авиацию, так и авиацию общего назначения, с заметным увеличением числа происшествий при эксплуатации вертолетов.

Одним из крупных инцидентов стала экстренная посадка самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Минеральных Водах из-за засорения топливных фильтров. Экипаж успешно справился с ситуацией, избежав жертв. Ранее другой самолет той же модели ударился двигателем о взлетно-посадочную полосу в аэропорту Антальи, что вызвало возгорание.

Росавиация заявляет, что ситуация с авиационной безопасностью в России соответствует мировым тенденциям и не свидетельствует о системных проблемах. Регулятор отмечает, что инциденты с Superjet 100 не является основанием для прекращения эксплуатации пассажирских самолётов Superjet 100.

Несмотря на рост числа происшествий, пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,2%, составив 95,7 млн человек за отчетный период 2024 года. В международной статистике отмечено, что безопасность полетов в коммерческой авиации достигла пятилетнего максимума в 2023 году, с показателем 11,5 происшествий на 1 миллион вылетов. В России в 2023 году было зарегистрировано 26 происшествий, включая 15 катастроф, в которых погиб 31 человек.

#вертолеты #россия 2024 #росавиация #авиационные происшествия #superjet 100 #аварийная посадка #пассажиропоток #авиация общего назначения #коммерческая авиация
+
Написать комментарий (0)
Корпорация Airbus завершила лётные испытания вертолёта NH90 Sea Tiger для ВМС Германии
Росавиация: За неделю уже третий SSJ-100 поломался, но поводов отказываться от Superjet-100 нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
1
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
7
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
5
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
1
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
Военно-морские силы Украины приняли решение сменить окраску катерного состава
+
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Флагманы Huawei Pura 80 получат особую камеру-перископ
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Электромобиль Renault Scenic E-Tech представлен в России
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
31
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
2
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
23
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+

Сейчас обсуждают

Андрей Есков
02:45
Вот только провода всю магию испортят))
Уникальный системный блок InWin Infinite весит почти 50 кг, стоит почти 7000 евро и имеет мотор
Тимур Реутский
02:31
Тут два варианта если использовать эмулятор: 1) если на компе, то работать с малой долью вероятности станет, но ты теряешь все удобства гибридных консолей 2) если в портативе то минус телефон брат, да...
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
Серж Диезз
02:03
Ого «уже в будущем году»
Nintendo Switch 2 представят в январе 2025 года, продажи стартуют в марте
Backardi
01:57
Ты меня с Нвидиа Хутором спутал
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Evgeny Chezarin
01:56
Здристакс, чей Крым?
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
Gamandril
01:44
Горлум прелогинься!
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Kaabar
01:17
ФАБ-3000 всё равно какого цвета каски у НАТОвских военных
Новая глава «Евродипломатии» допустила отправку натовских «миротворцев» на Украину
ark-bak
01:12
Да ему там осталось - Маск займет его место. Имхо
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Backardi
01:03
ага, тут большинство топит за амуди, позорники, с болтярой амудешным во рту, а амуди им так вставляло что аж русский язык с сайта убрала
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Kaabar
00:53
Именно так. Вступить одной ножкой, натыкать баз, перевооружиться, а там и ратифицировать 5 статью дело пяти минут. Вот только СВО началось именно с этого. И они думают, что РФ опять поверит
Зеленский готов на вступление Украины в НАТО без применения 5-й статьи устава альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем