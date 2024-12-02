Абсолютным хитом стали бюджетные модели линейки Qin — Qin Plus, Qin L и Qin EV.

Компания BYD установила новый рекорд по продажам в ноябре 2024 года, реализовав 506 804 автомобиля.

Модели Qin показали отличные результаты с рекордными продажами — 87 046 автомобилей. За год было продано 648 637 единиц. Модели Qin Plus, Qin L и Qin EV продолжают пользоваться высоким спросом благодаря доступности и хорошим техническим характеристикам.

Источник изображения: BYD

Продажи премиум-моделей Han составили 30 467 автомобилей в ноябре, а с начала года — 224 381 единицу. Линейка Tang показала результат в 15 410 автомобилей в ноябре и 137 110 за 11 месяцев.

Модели Song продемонстрировали хорошие показатели с продажами 63 638 автомобилей в ноябре и 419 594 с начала года. Модели Yuan, включая Yuan UP и Yuan PLUS, заняли лидирующие позиции с 56 568 автомобилями, проданными в ноябре, и 411 969 за год.

Продажи премиальных моделей Denza составили 6100 единиц для BYD Denza D9, 3557 для BYD Denza Z9 GT и 345 для BYD Denza N7.

Новые модели внедорожников Yangwang U8 и суперкара Yangwang U9 продали 278 и 24 единицы соответственно. Внедорожники Leopard 5 и Leopard 8 также показали хорошие результаты с продажами 6058 и 2463 единицы.