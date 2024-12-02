Выпуск текущего поколения Toyota Supra завершиться в 2025 году.

Toyota представила прощальную версию спорткара Supra под названием A90 Final Edition. Специальная версия имеет улучшенные характеристики: мощность 435 л.с. и 570 Нм и элементы эродинамики, усиленные тормоза Brembo и спортивные сиденья Recaro. Версия будет выпущена в ограниченном количестве — 300 экземпляров для Европы и Японии. Компания уже активно работает над новым поколением модели, которое будет значительно отличаться от существующих версий и не станет клоном BMW Z4. Выпуск текущего поколения завершиться в 2025 году.

Источник изображения: Best Car Web

По данным японского издания Best Car Web, шестое поколение Toyota Supra выйдет в 2027 году. Новая версия будет оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, который разработан самой Toyota. Легкий и компактный двигатель улучшит динамику, управляемость и баланс автомобиля.

В новой Supra может появиться гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый и электрический моторы. Это повысит топливную экономичность и снизит выбросы, сохранив высокую производительность.

Модель оснастят 8- или 10-ступенчатой автоматической коробкой передач для плавного переключения и повышения эффективности.



