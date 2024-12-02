В России нет ограничений по максимальному размеру пенсии, рассказала «Ленте.ру» член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В России нет установленных ограничений на максимальный размер пенсии, и это касается даже самых крупных выплат. В интервью для «Ленты.ру» Светлана Бессараб, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, подробно рассказала о категориях граждан, которые могут рассчитывать на пенсию выше 50 тысяч рублей.

Существуют несколько ключевых групп граждан, которые могут получить пенсию, значительно превышающую 50 тысяч рублей. Это касается не только тех, кто имеет высокий заработок в течение своей трудовой жизни, но и тех, кто имеет право на дополнительные выплаты за счет государственной поддержки.

Одной из категорий, которые могут претендовать на большие пенсии, являются космонавты, Герои России и ветераны боевых действий. Такие граждане могут получать дополнительные выплаты, если у них есть две пенсии: военная и страховая пенсия по старости. Например, инвалиды Великой Отечественной войны и участники боевых действий имеют право на двойные выплаты.

Кроме того, на высокую пенсию могут рассчитывать граждане, которые всю свою жизнь трудились в официальном секторе с высокой заработной платой. Для таких людей работодатели должны были выплачивать большие взносы в пенсионный фонд. Также важно, чтобы работник получал зарплату, превышающую средний уровень на текущий момент, и работал «в белую» (официально).

По словам Светланы Бессараб, каждый человек сегодня может самостоятельно проверить, сколько он накопил на свою пенсию. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и увидеть, как формируется его пенсионный капитал и сколько еще лет нужно работать для достижения значимой суммы.

Также важным фактором, который может повлиять на размер пенсии, являются добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах. Светлана Бессараб отметила, что те граждане, которые заботятся о своем будущем и создают финансовую подушку безопасности через дополнительные взносы в частные пенсионные фонды, могут получать пенсию значительно выше стандартных выплат.

С1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции, что составляет около 7,3%. В случае высокой инфляции могут быть введены дополнительные повышения в течение года.