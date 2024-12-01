Налог на доходы с вкладов начал действовать в 2021 году, но в первые два года россияне были освобождены от уплаты. Первые налоговые выплаты произошли только в 2024 году за доходы, полученные в предыдущем году.

Согласно заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС), совокупная сумма доходов по вкладам, которая не подлежит налогообложению в 2024 году, составляет 210 тысяч рублей. Этот показатель рассчитывается на основе максимального значения ключевой ставки за текущий год по состоянию на 1 декабря. В настоящее время ключевая ставка установлена на рекордном уровне — 21%.

Налог на доходы с вкладов начал действовать в 2021 году, но в первые два года россияне были освобождены от уплаты. Первые налоговые выплаты произошли только в 2024 году за доходы, полученные в предыдущем году. Тогда необлагаемый лимит составлял 150 тысяч рублей.

Теперь порог увеличился до 210 тысяч рублей, что связано с ростом ключевой ставки Центробанка.

Например, если ваш доход по вкладам составил 250 тысяч рублей, то налог будет начисляться только на сумму 40 тысяч рублей (250 000 – 210 000). Налог за 2024 год должен быть уплачен в 2025 году.

В 2023 году глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что сумма налогов со вкладов уже превысила прогнозы на 12,2%, составив 114 миллиардов рублей.

Также одним из основных нововведений является введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Для таких доходов ставка увеличивается до 15%, а с 2025 года будут введены дополнительные ставки НДФЛ — от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода.