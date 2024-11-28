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Финансовый портфель
Советник главы ЦБ Тремасов: регулятор рассмотрит повышение ставки в декабре
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, велика вероятность того, что совет директоров ЦБ поднимет планку еще на 200 базисных пунктов с нынешнего уровня. В этом случае ставка поднимется до рекордных 23 процентов.

На декабрьском заседании совета директоров, которое запланировано на 20 декабря, будет рассмотрен вопрос очередного увеличения ставки после ее рекордного роста до 21 процента годовых в октябре. Советник главы регулятора Кирилл Тремасов сообщил, что такой шаг возможен из-за усиливающегося инфляционного давления.

По словам Тремасова, инфляция в России по итогам 2024 года может достичь верхней границы прогнозируемого диапазона — около 8,5%. Более того, он не исключает, что к декабрю данный показатель превысит установленный уровень, хотя значительного отклонения не ожидается. Подобная ситуация создает необходимость ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), что станет основным предметом обсуждения на предстоящем заседании ЦБ.

Министерство экономического развития уже зафиксировало ускорение годовой инфляции до 8,78% по состоянию на 25 ноября. Это подтверждает необходимость дополнительных мер для стабилизации финансовой ситуации.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также сделал прогноз о возможном повышении ключевой ставки. Он считает, что на декабрьском заседании ставка может быть увеличена на 200 базисных пунктов, что приведет к новому рекордному уровню — 23 процента годовых.

Эти предположения основаны на решениях, принятых ЦБ ранее. В конце октября регулятор значительно повысил ставку до 21%.


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