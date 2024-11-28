На декабрьском заседании совета директоров, которое запланировано на 20 декабря, будет рассмотрен вопрос очередного увеличения ставки после ее рекордного роста до 21 процента годовых в октябре. Советник главы регулятора Кирилл Тремасов сообщил, что такой шаг возможен из-за усиливающегося инфляционного давления.
По словам Тремасова, инфляция в России по итогам 2024 года может достичь верхней границы прогнозируемого диапазона — около 8,5%. Более того, он не исключает, что к декабрю данный показатель превысит установленный уровень, хотя значительного отклонения не ожидается. Подобная ситуация создает необходимость ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), что станет основным предметом обсуждения на предстоящем заседании ЦБ.
Министерство экономического развития уже зафиксировало ускорение годовой инфляции до 8,78% по состоянию на 25 ноября. Это подтверждает необходимость дополнительных мер для стабилизации финансовой ситуации.
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также сделал прогноз о возможном повышении ключевой ставки. Он считает, что на декабрьском заседании ставка может быть увеличена на 200 базисных пунктов, что приведет к новому рекордному уровню — 23 процента годовых.
Эти предположения основаны на решениях, принятых ЦБ ранее. В конце октября регулятор значительно повысил ставку до 21%.