Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-менеджера, близкого к Nissan. «У нас осталось 12 или 14 месяцев, чтобы выжить», — приводит газета слова топ-менеджера.

Японский автопроизводитель Nissan начал поиск долговременного инвестора, который помог бы компании преодолеть следующий кризисный год. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный источник внутри компании.

Автор: YandexART Источник: ya.ru

Поиск инвестора обусловлен сокращением доли французского партнера, компании Renault, в Nissan. В результате продажи части своих акций, Renault снизила свою активность в японской корпорации, что создало финансовую неопределенность для Nissan. Компания надеется привлечь крупных инвесторов, таких как банки или страховые группы, для укрепления финансовой ситуации в ближайшие 12-14 месяцев.

Кроме того, Nissan рассматривает возможность продажи части акций компании Honda, что могло бы улучшить финансовое положение и изменить структуру собственности. Также в ноябре компания объявила о сокращении производственных мощностей на 20%, что приведет к увольнению 9 тысяч рабочих. Одновременно Nissan планирует продать свою долю в Mitsubishi для снижения долговой нагрузки.

Недавно компания объявляла о планах выпустить 30 новых моделей до 2026 года, включая 16 электрифицированных автомобилей.

Кроме того, Nissan работает над концептуальными моделями, такими как электромобиль Nissan Chill-Out, который, вероятно, будет серийным кроссовером. Он будет базироваться на платформе, известной по модели Ariya, и оснащен экологически чистым двигателем. В дополнение к этому компания демонстрирует другие концепты, включая электропикап Nissan Surf-Out и спорткар Max-Out.

Наряду с проблемами Nissan, финансовые трудности затронули и другие автомобильные компании. Китайская компания Human Horizons, производитель электромобилей HiPhi, подала заявление о банкротстве, признав свою неплатежеспособность. Также обанкротился производитель автокресел Recaro.