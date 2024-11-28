Японский автопроизводитель Nissan начал поиск долговременного инвестора, который помог бы компании преодолеть следующий кризисный год. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный источник внутри компании.
Поиск инвестора обусловлен сокращением доли французского партнера, компании Renault, в Nissan. В результате продажи части своих акций, Renault снизила свою активность в японской корпорации, что создало финансовую неопределенность для Nissan. Компания надеется привлечь крупных инвесторов, таких как банки или страховые группы, для укрепления финансовой ситуации в ближайшие 12-14 месяцев.
Кроме того, Nissan рассматривает возможность продажи части акций компании Honda, что могло бы улучшить финансовое положение и изменить структуру собственности. Также в ноябре компания объявила о сокращении производственных мощностей на 20%, что приведет к увольнению 9 тысяч рабочих. Одновременно Nissan планирует продать свою долю в Mitsubishi для снижения долговой нагрузки.
Недавно компания объявляла о планах выпустить 30 новых моделей до 2026 года, включая 16 электрифицированных автомобилей.
Кроме того, Nissan работает над концептуальными моделями, такими как электромобиль Nissan Chill-Out, который, вероятно, будет серийным кроссовером. Он будет базироваться на платформе, известной по модели Ariya, и оснащен экологически чистым двигателем. В дополнение к этому компания демонстрирует другие концепты, включая электропикап Nissan Surf-Out и спорткар Max-Out.
Наряду с проблемами Nissan, финансовые трудности затронули и другие автомобильные компании. Китайская компания Human Horizons, производитель электромобилей HiPhi, подала заявление о банкротстве, признав свою неплатежеспособность. Также обанкротился производитель автокресел Recaro.