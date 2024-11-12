По словам Путина, особое внимание нужно обратить на 3 основных фактора.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к губернаторам с призывом усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, устранив основные причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП). На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло он подчеркнул важность системного подхода к решению данной проблемы, сообщает Ura.ru.

По мнению президента, ключевыми элементами, влияющими на уровень безопасности на дорогах, являются:

Состояние дорожного покрытия

Качество контроля за ситуацией на дорогах

Дисциплинированность водителей

Недостаточная работа по каждому из этих направлений ведет к росту числа ДТП практически во всех регионах страны.

Эксперты подчеркивают, что деградация транспортной инфраструктуры также играет значительную роль в росте аварийности. Устаревшие транспортные средства, проблемы с дорожным покрытием и неэффективная система контроля создают предпосылки для аварийных ситуаций. Специалисты отмечают, что для снижения числа ДТП необходим комплексный подход: одной только реконструкцией дорог проблемы не решить.

При улучшении состояния дорог возрастает и средняя скорость движения, что, в свою очередь, может спровоцировать увеличение числа ДТП, если не будут предприняты дополнительные меры по усилению контроля и соблюдению правил дорожного движения водителями.

По планам правительства, в этом году должны быть завершены работы на 212 дорожных объектах, включая автодороги и мосты.

Кроме того, более 376 км загруженных федеральных трасс будут расширены до четырёх полос, чтобы уменьшить заторы и повысить безопасность движения. В частности, это коснётся участков на трассах Р-158 (Нижний Новгород — Саратов), Р-23 и Р-256 («Чуйский тракт»).