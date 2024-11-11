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Финансовый портфель
Москва поставила Астане газа на $353.4 млн
Стороны обсуждают возможности увеличения объема экспорта российского газа в Казахстан по системе «Средняя Азия – Центр».

В 2024 году Москва было значительное увеличение поставок природного газа в Казахстан. За восемь месяцев текущего года объём экспорта российского газа в Казахстан составил 353,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом. Такие данные были опубликованы агентством РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, с января по август 2024 года Казахстан импортировал российский газ на сумму 353,4 миллиона долларов. Этот показатель в 2,1 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Вместе с увеличением объёмов экспорта газа отмечены и другие изменения в структуре поставок энергетических ресурсов. В частности, за указанный период наблюдалось двукратное снижение объёмов экспорта российских нефтепродуктов в Казахстан. В то же время продажи угля и кокса из России в Казахстан значительно возросли.

На фоне роста экспорта газа в Казахстан также стало известно об увеличении поставок российской продукции в другие страны. Например, Россия в три раза увеличила объём экспорта шоколада в США. За девять месяцев 2024 года объём поставок российского шоколада на американский рынок составил 1,7 миллиона долларов.

Евросоюз увеличил импорт российского трубопроводного газа на 15% за первые 10 месяцев 2024 года, несмотря на попытки сократить зависимость от российских поставок. В основном газ поставляется через Украину, но соглашение о транзите истекает в конце 2024 года, и Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом».

Кроме того, ЕС рассматривает возможности поставок газа из Азербайджана, который может стать временной заменой. Однако для поставок азербайджанского газа требуется задействовать российскую инфраструктуру.

#россия #евросоюз #москва #нефть #2024 #казахстан #импорт #уголь #экспорт газа #энергетические ресурсы
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