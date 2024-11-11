Некоторые аналитики, такие как эксперты из JPMorgan, считают, что приход Трампа будет благоприятным для биткоина.

Стоимость биткоина обновила очередной рекорд, преодолев отметку в 81 тысяч долларов. По данным Binance, популярная цифровая валюта демонстрирует неуклонный рост, который начался ещё в среду после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В тот день цена биткоина к вечеру достигла уровня 76 тысяч долларов, дважды побив предыдущие рекорды.

После резкого скачка в 76 тысяч долларов, биткоин продолжил рост, преодолев отметку в 79 тысяч всего несколько часов назад, а в течение последних суток его стоимость увеличилась на 4,6%.

Эксперты разделились во мнении относительно будущего курса биткоина. С одной стороны, многие аналитики считают, что биткоин вполне способен достигнуть отметки в 100 тысяч долларов и даже превысить её. Оптимистичный настрой на рынке подкрепляется текущей тенденцией к росту, а также общим доверием к криптовалютам как к альтернативным активам.

Вместе с тем, часть специалистов предсказывает скорую коррекцию после достижения отметки в 80 тысяч долларов. В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, резкие подъёмы цен часто сопровождаются не менее резкими падениями. Некоторые эксперты полагают, что такая коррекция необходима для стабилизации рынка, особенно если объёмы торгов и интерес к биткоину начнут снижаться. Это может привести к краткосрочному снижению стоимости, хотя в долгосрочной перспективе многие продолжают верить в его потенциал.

Многие аналитики отмечают, что политические изменения, такие как выборы в США, оказывают существенное влияние на рынок криптовалют. Победа Дональда Трампа на выборах могла стать катализатором для роста курса биткоина, так как политическая нестабильность часто стимулирует интерес инвесторов к альтернативным активам, которые не зависят от традиционных финансовых институтов. Таким образом, ожидания, связанные с экономическими реформами и будущими решениями нового президента, также подогревают интерес к криптовалютам.

Также рынок ожидает, что возможное одобрение новых ETF на биткоин добавит приток капитала в криптовалюту.