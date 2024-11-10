Многие молодые специалисты сразу акцентируют внимание на уровне заработной платы, еще не успев проявить себя профессионально.

Рынок труда в IT-сфере переживает серьезные изменения, связанные с острой нехваткой квалифицированных кадров, готовых немедленно включиться в рабочие процессы. Особенно остро ощущается недостаток специалистов с минимальным опытом, но способных быстро адаптироваться и эффективно выполнять задачи. Такие данные предоставила компания «Перфоманс Лаб» в рамках анализа рынка QA-инженеров, отмечая ряд тревожных тенденций, наблюдаемых среди начинающих специалистов.

Проблема дефицита квалифицированных кадров особенно сильно сказывается на поиске опытных сотрудников. Хотя на рынке присутствует много начинающих специалистов, называемых «джунами», их количество не решает проблему нехватки, а напротив, приводит к высокой конкуренции среди кандидатов начального уровня. При этом требования к новым специалистам растут, и найти подходящего сотрудника становится все сложнее.

HR-специалисты указывают на тенденцию снижения качества подготовки начинающих специалистов, что является серьезной проблемой для компаний. Множество новичков проявляют недостаток ответственности и вовлеченности, что негативно отражается на их работе. Кроме того, многие молодые специалисты сразу акцентируют внимание на уровне заработной платы, еще не успев проявить себя профессионально.

Снижение темпов роста IT-индустрии в России, отсутствие масштабных запусков стартапов и растущая конкуренция за квалифицированные кадры создают непростые условия для найма и удержания сотрудников.

В условиях, когда компании сталкиваются с требованиями по повышению квалификации, а качество подготовки новых сотрудников оставляет желать лучшего, HR-специалисты вынуждены применять новые методы мотивации и обучения, чтобы повысить вовлеченность и заинтересованность сотрудников.

Исследования показывают, что среди городов России Москва остается наиболее привлекательным местом для IT-специалистов. Согласно опросу, жить и работать в столице хотели бы 26% респондентов. Санкт-Петербург также занимает высокие позиции, привлекая 18% специалистов. Замыкает тройку лидеров Краснодар, который предпочитают 15% участников опроса, стремящихся найти жилье и работу в этом городе.