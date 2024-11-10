Продажа акций «Газпрома» в Latvijas Gāze стала следствием изменений в европейском законодательстве, направленных на усиление контроля за участием иностранных компаний в экономике стран ЕС.

В октябре 2024 года российская энергетическая корпорация «Газпром» завершила сделку по продаже принадлежащих ей акций латвийской компании Latvijas Gāze (LG, «Латвийский газ»), оператору газотранспортной системы Латвии. Проданный пакет акций составлял 34 процента. Новость была опубликована информационным агентством «Интерфакс», ссылающимся на проверенные данные.

Согласно представленной информации, большая часть акций – 27,85 процента – была выкуплена компанией Energy Investment, специально созданной для этой сделки и представляющей интересы ряда членов правления Latvijas Gāze. Оставшиеся 6,15 процента акций были приобретены литовской компанией Haupas. Эти данные подтверждаются официальными документами о составе акционеров, доступными на сайте латвийской компании.

Продажа акций «Газпрома» в Latvijas Gāze стала следствием изменений в европейском законодательстве, направленных на усиление контроля за участием иностранных компаний в экономике стран ЕС. В феврале 2023 года Latvijas Gāze лишился права участвовать в государственных закупках. Причиной стало внесение России в список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам.

Эти ограничения усилились на фоне требований Евросоюза и национальных регуляторов о том, чтобы компании, связанные с энергетическим сектором, соответствовали строгим нормам прозрачности. Наличие «Газпрома» среди акционеров Latvijas Gāze стало нежелательным фактором для госорганов Латвии, что подтолкнуло компанию к решению выкупить акции у российских владельцев. Глава правления LG Айгар Калвитис объявил о планах по выкупу акций у всех иностранных держателей в течение года, и сделка с «Газпромом» стала первым шагом в реализации этого плана.

«Газпром» недавно оценил запасы в украинских подземных хранилищах газа как минимальные для начала зимы, что может повлиять на энергетическую ситуацию в Европе в зимний период. В украинских ПХГ скоплено около 12,7 млрд кубометров газа, что считается очень низким уровнем для этого времени года.