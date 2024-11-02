Минцифры напоминает, что если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу. Между тем, другие каналы не смогут репостить их сообщения.

Министерство цифрового развития России запустило на портале «Госуслуги» механизм добровольной регистрации для владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч пользователей. Эта инициатива была анонсирована Минцифры России в их официальном Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, после подачи заявки и идентификации аккаунт будет включен Роскомнадзором в специальный реестр популярных социальных страниц. Владелец страницы должен заполнить форму на портале «Госуслуги», указав основные данные о канале. После оформления заявления ему присваивается уникальный идентификационный номер, который нужно разместить в описании профиля или в закрепленном сообщении.

После подачи заявления Роскомнадзор принимает решение о включении канала в реестр. При этом учет всех зарегистрированных аккаунтов позволит усилить контроль над страницами, к которым проявляется повышенный интерес со стороны пользователей. Важно отметить, что регистрация в реестре откроет доступ к сотрудничеству с рекламодателями и возможность репостов материалов другими каналами.

Минцифры подчеркивает, что с 1 января 2025 года вступят в силу важные ограничения для страниц, не вошедших в реестр. Владельцы таких страниц не смогут размещать рекламные объявления, а другие каналы не смогут делать репосты их записей. Это условие ставит под вопрос коммерческую деятельность нерегистрированных аккаунтов и стимулирует владельцев соцстраниц пройти регистрацию.

Кроме того, интерес к регулированию в интернете также проявляют и другие организации. Ранее Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить публикацию отзывов с фотографиями детей в интернет-магазинах. В ФОСТ считают, что размещение таких изображений может нарушить личное пространство детей и привлечь нежелательное внимание со стороны третьих лиц.