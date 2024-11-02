Завод будет закрыт в феврале 2025 года, и без работы останутся более трёх тысяч сотрудников. Но до наступления нового года, по заверениям руководства, сокращения на предприятии не будет.

Завод Audi в Бельгии, который на протяжении десятилетий был значимой частью автопромышленности региона, скоро прекратит свою деятельность. Это решение принято в связи с падением продаж на ключевом для компании рынке Китая, а также усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей на европейском рынке.

Основной фактор, повлиявший на судьбу завода, — резкое снижение спроса на продукцию Audi в Китае. Китайский рынок долгое время был приоритетным для компании, однако, в последнее время, предпочтения потребителей изменились, и Audi потеряла свою долю на этом рынке. Кроме того, европейские автопроизводители испытывают всё большее давление из-за экспансии китайских автомобилей на европейский рынок, что приводит к росту конкуренции и снижению рентабельности производства.

Официальное закрытие предприятия намечено на февраль 2025 года, что означает, что более трёх тысяч сотрудников останутся без работы. Однако руководство Audi заверяет, что до конца 2024 года сокращений не будет.

Топ-менеджеры Audi делают всё возможное, чтобы найти новых инвесторов для спасения завода. Несмотря на активные поиски, заинтересованных сторон пока не удалось привлечь. Первоначальные планы о возможном продолжении выпуска электромобилей на этом заводе были отвергнуты, и теперь рассматриваются другие варианты использования мощностей. Один из возможных направлений — переориентация производства на сборку сельскохозяйственной техники.

В октябре 2024 года Герд Уокер, главный операционный директор Volkswagen AG, подтвердил, что ни один из 26 потенциальных покупателей не представил жизнеспособного плана для завода. Среди потенциальных инвесторов была китайская компания Nio, но её предложения не соответствовали требованиям Audi. О причинах отказа от предложений подробностей не сообщалось, но ситуация ясно указывает на отсутствие интереса к традиционным автомобильным заводам в условиях перехода на новые технологии и экологически чистые виды транспорта.

Завод Volkswagen AG в Бельгии имеет богатую историю. Открытый в 1949 году, он сначала собирал автомобили марки Studebaker для американского рынка, затем переключился на культовый VW Beetle, а с 2007 года здесь начался выпуск автомобилей Audi. В период с 2016 по 2018 годы завод прошёл масштабную реконструкцию, чтобы адаптироваться под выпуск первого электрического кроссовера Audi e-tron, который позже получил обновление и стал известен как Q8 e-tron.