ИИ Amazon Web Services (AWS) поможет в улучшении работы службы поддержки, автоматизированной диагностики внутренних систем и устранении неполадок.

Binance, одна из крупнейших криптовалютных платформ, внедряет генеративный искусственный интеллект Amazon Web Services (AWS) в своих продуктах, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями и усилить защиту данных. В блоге компании сообщается, что данное сотрудничество поможет в оптимизации пользовательского опыта, усовершенствовании поддержки клиентов, а также автоматизированной диагностике и устранении технических неполадок.

Основное внимание Binance уделяет двум приоритетным направлениям в использовании ИИ:

Упрощение процесса KYC (Know Your Customer).

Улучшение качества обслуживания пользователей.

Одним из ключевых направлений использования ИИ AWS является улучшение процесса KYC, который играет важную роль в проверке подлинности пользователей. Благодаря новым технологиям, система KYC от Binance автоматически заполняет данные о пользователях, осуществляет проверку качества документов и подтверждает их адрес.

Результаты тестирования показали впечатляющие достижения: точность распознавания данных пользователей увеличилась до 95%, а скорость одобрения документов возросла.

Binance также интегрировала Amazon Bedrock в работу чат-бота, что позволило получить «многообещающие» результаты в обслуживании клиентов. Чат-бот с ИИ не только уточняет запросы пользователей, но и генерирует высококачественные ответы.

Binance активно использует ИИ для борьбы с мошенничеством, что уже принесло свои плоды. В августе компания сообщила, что благодаря внедрению ИИ удалось предотвратить кражу более $2,4 млрд пользовательских средств. Применение технологий ИИ делает возможным распознавание подозрительных транзакций и блокировку действий, угрожающих безопасности средств клиентов.