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Финансовый портфель
Минфин подготовил 900 поправок к бюджету на 2025–2027 годы для перераспределения 7 трлн рублей
Часть предложенных поправок связана с утверждением нацпроектов и перераспределением зарезервированных на них ресурсов. Всего планируется перераспределить 1,8 трлн руб. на мероприятия в рамках шести нацпроектов, уточнил министр.

Правительство России анонсировало около 900 поправок к проекту бюджета на 2025–2027 годы, предусматривающих перераспределение средств в объеме порядка 7 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что большая часть бюджетных поправок направлена на финансирование оборонных нужд, включая проведение специальной военной операции. Такая мера обусловлена необходимостью повысить устойчивость и безопасность страны в условиях современных вызовов.

Среди перераспределяемых средств 1,8 трлн рублей планируется направить на шесть крупных национальных проектов. Эти проекты включают поддержку агропромышленного комплекса, модернизацию инфраструктуры и развитие Дальнего Востока и Арктики. Значительное внимание будет уделено развитию образовательных центров, инженерных разработок и поддержке малых и средних предпринимателей.

Также одной из ключевых задач является распределение ассигнований на программы льготного кредитования в аграрном секторе. Эта инициатива позволит аграриям развивать свои предприятия, укреплять продовольственную безопасность и создавать новые рабочие места в сельских районах.

Поправки включают перераспределение межбюджетных трансфертов между регионами на 2025 год, общая сумма которых составит 3,4 трлн рублей. Министр уточнил, что около 98% трансфертов будут распределены ко второму чтению бюджета, а оставшиеся средства будут выделяться в зависимости от конкурсных процедур.

Бюджет на 2025 год уже прошел первое чтение в Госдуме. По словам Силуанова, его основное преимущество заключается в сбалансированности. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году составит около 0,5% ВВП, что является допустимым уровнем и не повлияет на макроэкономическую стабильность страны. В 2026 и 2027 годах предполагается поддерживать дефицит на уровне 1% ВВП.

Доходная часть бюджета на 2025 год заложена в размере 40,3 трлн рублей, что на 20% больше показателей предыдущего трехлетнего бюджета. В последующие годы доходы планируется увеличивать до 41,8 трлн рублей в 2026 году и до 43,1 трлн рублей в 2027 году. Соответственно, расходы также возрастут, составив 41,4 трлн рублей в 2025 году, 44 трлн рублей в 2026 году и достигнув 45,9 трлн рублей в 2027 году.

#агропромышленный комплекс #бюджет россии #дефицит бюджета #национальные проекты #антон силуанов #макроэкономическая стабильность #оборонные расходы #бюджетные поправки #льготное кредитование #межбюджетные трансферты
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