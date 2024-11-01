Также глава Крыма сообщил, что с 2022 по 2024 год в перечень национализированного имущества в регионе вошло 3,5 тыс. объектов, 1,2 тыс. из них попали в список в этом году.

Национализация имущества в Крыму продолжает приносить значительный доход в региональный бюджет. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, реализация национализированных объектов уже принесла более 4,5 миллиарда рублей.

Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что с момента национализации имущества в Крыму в бюджет поступило свыше 4,5 млрд рублей. Этот доход был получен от продажи объектов, которые были изъяты у владельцев, не поддерживающих политический курс России. В перечень национализированных объектов с 2022 по 2024 годы вошло около 3,5 тысяч объектов, из которых 1,2 тысячи добавили в 2024 году.

Кроме реализации национализированных объектов, в Крыму также приносят доход и сдача этих активов в аренду. Общий доход от аренды за все время превысил 392 млн рублей, причём около 75% от этой суммы было получено в 2024 году.

Национализация имущества украинских бизнесменов и организаций в Крыму началась в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав России. Этот процесс коснулся множества объектов, находившихся в собственности украинских граждан и компаний. В декабре 2023 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что под национализацию попали более 2,6 тысяч активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. К июню 2024 года доходы от продажи этих активов превысили 2,1 млрд рублей.

Аксенов отметил, что государство будет продолжать национализацию имущества у тех, кто открыто не поддерживает политический курс России.