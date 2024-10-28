Фарли ездит на китайском автомобиле, который ввез в США в обход существующих правил. У автопроизводителей по всему миру есть возможность упрощенного учёта прототипов и ввоза интересных моделей конкурентов, так что Джим Фарли в какой-то мере пользуется служебным положением.

В недавнем интервью телеведущему Роберту Ллевелину генеральный директор компании Ford, Джим Фарли, раскрыл свои взгляды на китайский автопром, рассказывая о своём опыте владения новейшим электромобилем Xiaomi SU7. Уже более полугода Фарли ежедневно использует это авто и отмечает, что пока не собирается менять его на другую модель. Он заявил, что продажи электрокаров от Xiaomi поражают своим масштабом, ведь компания реализует порядка 20 тысяч автомобилей ежемесячно.

Глава Ford уточнил, что похвалы в адрес конкурентов – это редкость в корпоративной культуре, но в этом случае он делает исключение. Фарли подчеркнул, что в США продукция Xiaomi пока не продаётся, что исключает прямую конкуренцию. Более того, он отметил, что американские пошлины на китайские автомобили затрудняют доступ жителей США к моделям китайского автопрома, таким как Xiaomi SU7, что оставляет американских потребителей без возможности оценить их инновационные решения.

Интересно отметить, что Ford смог обойти действующие правила импорта, предоставив Фарли возможность легально использовать Xiaomi SU7 в Соединённых Штатах. Это стало возможным благодаря льготным условиям ввоза прототипов и уникальных моделей конкурентов, доступным для крупнейших автопроизводителей. Таким образом, Джим Фарли сумел получить доступ к китайскому электрокару, воспользовавшись служебным положением.

Кроме того, не так давно в прессе появились сообщения о том, что Джим Фарли и финансовый директор Ford Джон Лоулер остались впечатлены еще одним китайским электрокроссовером — Shenlan (Deepal) S7 от концерна Changan.