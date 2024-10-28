Shanhai T1 способен преодолевать брод глубиной 600 мм и буксировать прицеп массой 1,6 т. Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой суммарная мощностью 204 л.с.

Jetour запустил в Китае продажи своего новейшего кроссовера Shanhai T1, разработанного специально для любителей активного отдыха.

Кроссовер Jetour Shanhai T1 оснащен гибридной системой привода, которая позволяет автомобилю проезжать до 150 км на чистой электротяге. Дизайн новинки напоминает более крупную модель Jetour T2, но имеет свои уникальные особенности. Габариты модели: 4706 мм в длину, 1967 мм в ширину, 1845 мм в высоту.

Jetour Shanhai T1 способен преодолевать водные преграды глубиной до 600 мм и буксировать прицеп весом до 1,6 тонны. Основной силовой агрегат — гибридная установка с 1,5-литровым двигателем и электромотором, обеспечивающая суммарную мощность до 154 л.с. и автономный электрический пробег до 117 км. Общий запас хода на одном заряде и полном баке может достигать 1400 км.

Также будут доступны версии с бензиновыми двигателями на 1,5 и 2,0 литра, с разной трансмиссией: семиступенчатая роботизированная или восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Гибридная система автомобиля включает бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и мощностью 156 л.с., который в сочетании с электродвигателем развивает общую мощность до 204 л.с.

На китайском рынке Jetour Shanhai T1 предлагается по цене от 154,8 тыс. до 174,8 тыс. юаней, что составляет примерно от 2,1 до 2,4 млн рублей. В зависимости от выбранной комплектации, покупатели могут рассчитывать на различное оснащение и функциональные возможности.

Внутри T1 получит технологичный салон с 15,6-дюймовым сенсорным экраном и встроенным процессором Snapdragon 8155, а также беспроводную зарядку и кристаллический рычаг переключения передач.

Стоимость в Китае может начинаться от 110,000 юаней (около 15,700 долларов).