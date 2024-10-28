Официальная презентация запланирована на 30 октября.

Китайский автопроизводитель Geely готовит новый гибридный седан с впечатляющим запасом хода. Недавно опубликованные изображения закамуфлированного прототипа в социальных сетях уже вызвали широкий интерес у поклонников марки и автолюбителей по всему миру.

Официальная презентация автомобиля назначена на 30 октября. Одной из главных особенностей нового седана станет его невероятный запас хода – до 2390 километров на одной зарядке. Такой показатель оставляет позади лидера сегмента BYD Qin L с его 2100 километрами.

Такой результат стал возможен благодаря новой гибридной системе Thor PHEV, разработанной Geely. Система достигла исключительного уровня тепловой эффективности, превышающего 46%.

Для гибридной установки был выбран 2,0-литровый бензиновый двигатель. В отличие от Geely конкуренты, обычно, используют менее мощные 1,5-литровые двигатели. Ожидаемый расход топлива составит 2,62 литра на 100 километров.

Внешний вид прототипа напоминает стиль модели Emgrand, однако техническое оснащение нового седана будет совершенно иным. Седан планируется выпустить под суббрендом Galaxy, известным своими технологичными и премиальными моделями.

Ориентировочная цена новинки составит около 140 тысяч юаней, что примерно равно 20 тысячам долларов США.