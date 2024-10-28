Первый прототип такого грузовика соберут в начале 2025 года, опытно-промышленную партию ждут в течение 12 месяцев.

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» сообщает о скором появлении терминальных тягачей Galleon, которые готовятся к производству с начала 2025 года. Первый прототип новой техники будет собран в начале года, а уже через 12 месяцев ожидается запуск опытно-промышленной партии. Среди особенностей данной модели – инновационная компоновка с возможностью переднего или полного привода, а также кабина с вращающимся водительским местом, что обеспечивает дополнительное удобство для оператора.

По данным, полученным из закрытой презентации компании, новый портовый тягач от КамАЗа будет оснащен в основном отечественными комплектующими. Для модели Galleon предусмотрен локализованный дизельный двигатель КамАЗ-667.310, автоматическая трансмиссия российского производства и отечественная раздаточная коробка. Основные компоненты, такие как рамы, также будут производиться в России. В то же время шины, тягово-сцепное устройство и мосты планируется закупать у производителей из Китая.

Масса базовой версии тягача составляет 7,5 тонн, а также будет доступна модификация с увеличенной массой до 9 тонн. Максимальная грузоподъемность новой модели достигает 33 тонн, что позволяет ей конкурировать с зарубежными аналогами. Для развития данного направления в августе 2022 года КамАЗ зарегистрировал дочернюю компанию «КамАЗ — портовые машины», которая займется выпуском и обслуживанием новой линейки Galleon. Ожидаемый объем производства пока не разглашается, но, вероятно, более точные данные станут известны после выпуска первых экземпляров.

С 2022 года КамАЗ интенсивно развивает новые сегменты рынка, чтобы удовлетворить растущий спрос на разнообразные транспортные решения. В частности, компания инвестирует в производство общественного транспорта – автобусов, электробусов и троллейбусов, а также тяжелых карьерных самосвалов и беспилотных грузовиков. Одновременно продолжается работа над обновлением и совершенствованием популярных моделей из линейки К3, которая по-прежнему пользуется высоким спросом.



