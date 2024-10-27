Расходы урезали до 173 миллионов евро. Несмотря на это, в августе Польша стала крупнейшим покупателем российских удобрений среди стран ЕС, заняв 31% от общего объема поставок

В августе 2024 года Европейский союз значительно сократил объем закупок удобрений из России на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшив расходы до 173 миллионов евро. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику Евростата. Несмотря на общий спад импорта, некоторые страны ЕС, напротив, нарастили объемы поставок.

В конце лета шесть стран Европейского союза проявили активный интерес к российским удобрениям, увеличив их импорт. Наибольший скачок показала Италия: объем поставок увеличился в 22 раза, достигнув 7 миллионов евро. Финляндия также стала одним из лидеров по росту, увеличив закупки в восемь раз до 1,8 миллиона евро.

Анализ августовской статистики показывает, что Польша стала крупнейшим покупателем российских удобрений среди стран ЕС, занимая 31% от общего объема поставок в денежном выражении. За ней следует Румыния, на которую приходится 15% всех европейских закупок, а замыкает тройку Испания с долей 9%. Также в списке крупных покупателей находятся Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%).

Интерес европейских стран к российским удобрениям не случаен: с начала 2024 года Россия зафиксировала значительный рост экспорта минеральных удобрений на международные рынки.