Если поправки вступят в силу, россияне должны будут самостоятельно заполнять подобные декларации. Тогда налоги начнут рассчитываться автоматически на основе данных, которые получают за счет межведомственного обмена информацией.

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовят поправки в Налоговый кодекс, призванные облегчить процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), касающихся продажи недвижимости и транспорта. Эти изменения помогут россиянам избежать сложностей при декларировании доходов от отчуждения имущества. Пресс-служба Минфина сообщает о разработке проекта, который может значительно упростить процедуру подачи деклараций и улучшить взаимодействие между налогоплательщиками и государственными структурами.

В случае принятия поправок, россияне смогут отказаться от самостоятельного заполнения налоговых деклараций при продаже имущества, так как система будет автоматически рассчитывать налоговые обязательства. Это станет возможным благодаря межведомственному обмену информацией, что позволит государственным органам получать актуальные данные и проводить расчеты без участия налогоплательщика.

Автоматизация этого процесса, по словам представителей Министерства финансов, сократит время и трудозатраты, облегчая налоговую отчетность для граждан.

«Данный проект разрабатывается по поручению правительства в рамках масштабной программы автоматизации взаимодействия между ФНС и гражданами, что в конечном итоге облегчит весь процесс уплаты налогов», — комментируют в пресс-службе Минфина.

Ожидается, что внедрение новой системы принесет многочисленные преимущества гражданам, упростив для них исполнение налоговых обязательств. Благодаря автоматизации:

Процесс подачи деклараций станет менее затратным по времени и усилиям.

Автоматизированный расчет минимизирует вероятность ошибок при заполнении налоговых данных.

За счет упрощения процедур декларирования россияне смогут быстрее выполнять свои налоговые обязательства, что в перспективе повысит собираемость налогов.

Кроме того, автоматизированная система снизит риски налоговых недоразумений и даст гражданам уверенность в корректности их налоговых расчетов, что важно для тех, кто впервые сталкивается с продажей недвижимости или транспорта.

Министр финансов Антон Силуанов ранее отметил, что в ближайшие годы правительство не планирует существенных изменений налоговой политики. По его словам, важно сначала оценить, как нововведения, такие как упрощение подачи НДФЛ, отразятся на налоговой системе и различных отраслях экономики. Только после изучения результатов текущих реформ можно будет обсуждать возможные дальнейшие изменения.