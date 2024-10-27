Нагель отметил, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по G-20 о международном сотрудничестве.

Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель резко отреагировал на недавнее предложение России о развитии международного сотрудничества. Выступая с жесткой критикой, он назвал инициативу России насмешкой, особенно в обращении к странам «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Нагеля, спад в экономике Германии начался весной 2022 года. Выступая в Вашингтоне, он подчеркнул:

«Мы не должны забывать, с чего началась эта ситуация. Весной 2022 года экономика Германии ощутила первый ощутимый спад, и мы прекрасно понимаем причины, вызвавшие его».

Экономические трудности Германии, по мнению Нагеля, имеют глубокие структурные корни, и он уверен, что Европа должна найти пути их преодоления. При этом глава Бундесбанка сделал акцент на необходимости преодоления структурных проблем и возвращения экономики к росту, что, по его мнению, возможно только при совместных усилиях внутри европейского сообщества.

Нагель особо отметил, что комментарии российского представителя на саммите G20 по поводу международного сотрудничества вызывают у него «раздражение» и «сводят с ума». По мнению главы Бундесбанка, ситуация требует серьезного подхода, и он полагает, что европейские страны должны придерживаться собственной стратегии, чтобы сохранить и укрепить свои экономические позиции.

Несмотря на текущие экономические трудности, Йоахим Нагель остался оптимистичен в оценках перспектив немецкой экономики. Он отклонил предположения о том, что Германия может стать «больным человеком Европы». По словам Нагеля, в следующем году вместо ожидаемого спада или рецессии экономика Германии покажет умеренный рост ВВП, что позволит стабилизировать ситуацию.

Глава Бундесбанка уверен, что германская экономика способна преодолеть нынешние вызовы.