Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что проведение международного конкурса «Интервидение» назначено на сентябрь 2025 года.

Россия активно обсуждает с Китаем возможность создания крупного международного музыкального фестиваля, который мог бы составить конкуренцию популярным мероприятиям, таким как «Евровидение». Президент России Владимир Путин рассказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент беседы был опубликован в Telegram.

Во время беседы с Павлом Зарубиным Владимир Путин поделился мыслями о проведении нового международного конкурса на основе старого проекта «Интервидения». По словам российского лидера, эта идея нашла поддержку со стороны Китая.

"Мы когда-то предложили это, и китайские друзья поддержали и подхватили идею," — отметил Путин, подчеркивая взаимный интерес стран к проекту.

Развитие культурного обмена между Россией и Китаем стало одним из ключевых аспектов двусторонних переговоров на высшем уровне. Как подчеркнул президент РФ, создание крупного музыкального фестиваля на базе «Интервидения» могло бы не только укрепить культурные связи между двумя странами, но и создать уникальную платформу для артистов со всего мира. Это сотрудничество также послужит основой для сближения культурных ценностей и традиций разных народов.

Как сообщил ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, проведение международного конкурса намечено на сентябрь 2025 года. Новый проект планируется сделать высококлассным мероприятием, которое будет соперничать с известными мировыми музыкальными событиями.