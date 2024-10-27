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Финансовый портфель
CEO Polymarket заявил о «строгой беспартийности» платформы предсказаний перед выборами в США
CEO Polymarket также назвал платформу «проверкой реальности» в условиях, когда с помощью алгоритмов аудитории подают бесконечный поток мнений на основании того, что человек уже думает, с целью подтолкнуть его дальше в «эхо-камеру».

Основатель и генеральный директор Polymarket, Шейн Коплан, подчеркнул беспристрастный характер децентрализованной платформы предсказаний, активно обсуждаемой на фоне приближающихся президентских выборов в США. Он заверил, что Polymarket не придерживается политических взглядов и не поддерживает ни одну из сторон.

«В свете недавней статьи The New York Times о нашей платформе, настало время внести ясность: Polymarket абсолютно беспартийный. Иногда нас называют сторонниками демократов, иногда – MAGA, в зависимости от дня. На самом деле, мы просто энтузиасты рынка, которые считают, что прогнозные рынки предлагают общественности необходимую альтернативу традиционным источникам данных», — отметил Коплан.

Он добавил, что Polymarket служит «проверкой реальности», противостоя бесконечному потоку информации, формирующемуся под воздействием алгоритмов, которые лишь усиливают предвзятости пользователей, создавая своеобразную информационную «эхо-камеру».

Коплан подчеркнул, что с момента запуска Polymarket его целью было создание платформы, на которой свободные рынки могут помогать людям лучше понимать важные события. В текущий избирательный цикл в США платформа привлекла значительное внимание: люди устали от алгоритмических новостных лент и предвзятых аналитиков, а также от результатов опросов, далеких от реальности.

Популярность платформы также связана с тем, что Polymarket точно предсказал выбывание президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Коплан выразил надежду, что политики и общество в целом осознают ценность рыночных прогнозов как эффективного инструмента для получения объективной информации.

В сентябре 2024 года СМИ сообщили о планах Polymarket привлечь $50 млн и, возможно, выпустить собственные токены. Это сообщение появилось после того, как в мае платформа успешно завершила два раунда финансирования, в результате которых привлекла $70 млн. 

Согласно анализу Layerhub, лишь 13,6% пользователей платформы Polymarket сумели заработать прибыль, и большинство из них получили менее $100. В абсолютном выражении это составляет 24 565 кошельков, которые продемонстрировали положительный финансовый результат на платформе.

Шейн Коплан также развеял слухи о том, что миллиардер Питер Тиль якобы контролирует Polymarket.

«Это абсурдно, но я должен об этом сказать: пора прекратить распространять миф о контроле Питера Тиля. У него нет ни прямого контакта с компанией, ни возможности влиять на её деятельность. Founders Fund, в котором Тиль является партнером, – это один из более чем 50 инвесторов Polymarket. У фонда нет представительства или контрольного голоса в совете директоров, а сделка была заключена вовсе не Тилем», — пояснил Коплан.

#финансирование #децентрализация #предсказания #polymarket #беспристрастность #информационная эхо-камера #объективная информация #президентские выборы сша #прогнозные рынки #шейн коплан
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