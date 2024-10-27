Документ вступит в силу 1 ноября 2024 года.

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, регулирующий оборот цифровых валют в стране. Этот документ вступит в силу 1 ноября 2024 года и установит ключевые правила для майнеров и всех участников криптовалютной индустрии.

Согласно новому закону, контроль за ведением реестра майнеров передается от Министерства цифрового развития (Минцифры) к Федеральной налоговой службе (ФНС). ФНС теперь будет обладать правом исключать компании из реестра за нарушения в течение одного года.

Закон разрешает включать в реестр индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридические лица. Обычным гражданам, не ведущим бизнес в этой сфере, разрешено добывать криптовалюту без регистрации в реестре, если их деятельность не превышает установленные лимиты по потреблению электроэнергии.

Законодательство также предоставляет правительству РФ право вводить ограничения на майнинг, в том числе на участие в майнинг-пулах, в определенных регионах страны. Это решение может быть продиктовано различными факторами, такими как дефицит электроэнергии в отдельных регионах или защита инфраструктуры от перегрузок. Кабинет министров сможет определять порядок и случаи введения таких ограничений.

Базовое регулирование криптовалютной сферы в России было принято еще в июле 2024 года, и новый закон стал логическим продолжением усилий государства по установлению правовых рамок в этой быстро развивающейся отрасли.

Одним из значимых последствий принятого закона стало ужесточение требований к рекламе криптовалютных продуктов и услуг. Компании, продвигающие цифровые активы, майнинг, блокчейны и криптопроекты, теперь обязаны следовать новым правилам, направленным на защиту инвесторов и сокращение числа мошеннических схем. Однако подобные изменения привели к росту скама.