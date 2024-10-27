Кошелек получил первую криптовалюту за $2 в 2010 году. Таким образом, за 14,3 года сумма выросла примерно в 1,7 млн раз.

Более чем через 14 лет неактивный кошелек внезапно активировался, переместив 50 BTC (около $3,4 млн) на новый адрес. Это привлекло внимание аналитиков Whale Alert, которые специализируются на отслеживании крупных перемещений криптовалют. Любопытно, что изначально кошелек приобрел биткойны в 2010 году всего за $2, и за 14 лет их стоимость увеличилась более чем в 1,7 миллиона раз.

В начале марта другой неизвестный держатель биткойнов, добытых в 2010 году, продал 1000 BTC, заработав на этом около $68 млн. Примерно в то же время группа из 80 «спящих» кошельков переместила 2352,62 BTC на общую сумму свыше $163 млн, завершив свою восьмилетнюю паузу.

Еще один значимый случай произошел в марте, когда адрес, который не использовался почти 12 лет, перевел 500 BTC стоимостью около $35 млн.

В январе аналитическая платформа CryptoQuant также сообщила о перемещении 49 866 BTC, которые не использовались более пяти лет.

В июне 2023 года произошло еще одно резонансное событие: майнер, работающий еще в эпоху Сатоши Накамото, перевел добытые 14 лет назад 50 BTC на платформу Binance.