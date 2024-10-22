Медиаконтент, публикуемый журналистом, Британия сочла поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Британский журналист Грэм Филлипс, известный своими репортажами с территории Донбасса, с 2014 года освещает события в регионе и привлекает внимание мировых СМИ. Недавно стало известно, что Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила Ирина Волк, представитель МВД России, в своем официальном Telegram-канале.

Ирина Волк уточнила, что документ, подтверждающий предоставление временного убежища, был выдан Филлипсу миграционным подразделением ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике (ЛНР).

До этого момента Грэм Филлипс уже сталкивался с международным давлением. Сообщалось, что Великобритания ввела санкции против журналиста из-за его освещения ситуации на Донбассе. Лондон обвинил Филлипса в поддержке действий и политики, которые, по мнению британских властей, дестабилизируют Украину и угрожают её территориальной целостности и независимости.

Получение временного убежища Филлипсом может иметь более широкие политические последствия. Этот шаг со стороны российских властей может рассматриваться как поддержка журналистов, которые критикуют западные правительства. В то же время это усиливает напряженность в отношениях между Россией и Великобританией, которая активно поддерживает Украину в её противостоянии с Россией.