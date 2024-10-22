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Финансовый портфель
Представители Европейского ЦБ назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества
В своей статье директор и советник по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф указали, что криптовалюта ведет к обнищанию тех, кто ею не владеет, как следствие усиливая дифференциацию в социуме.

Источник: Kandinsky

Биткоин, по мнению представителей Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), несет в себе серьезные риски для социального равенства и может стать причиной дальнейшего расслоения общества. В своей статье эксперты ЕЦБ — Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф — акцентируют внимание на том, что криптовалюта угрожает финансовому благополучию тех, кто ею не владеет, усугубляя экономическое неравенство.

Авторы статьи отмечают, что основная проблема биткоина заключается в его спекулятивной природе. Люди, которые приобрели биткоин на ранних стадиях, значительно увеличили свое состояние, в то время как те, кто начал инвестировать позже или вовсе не владеет криптовалютой, оказались в невыгодном положении.

Это приводит к усилению социального неравенства, так как прибыль от роста курса биткоина распределяется неравномерно.

Согласно мнению Биндзайля и Шаафа, биткоин не обладает фундаментальной ценностью и его текущая популярность обусловлена спекуляциями на рынке. Как только этот пузырь лопнет, общество столкнется с еще большими проблемами, связанными с перераспределением капитала и углублением финансового неравенства.

Представители ЕЦБ открыто призывают правительство и общественность принять меры против распространения криптовалюты. В своей статье они утверждают, что биткоин несет угрозу стабильности финансовой системы и способствует расслоению общества.

По их мнению, криптовалюты не только подрывают доверие к традиционным финансовым системам, но и создают новые социальные и экономические вызовы.

Несмотря на резкую критику со стороны ЕЦБ, некоторые эксперты продолжают верить в потенциал биткоина. Зак Брэдфорд, генеральный директор компании CleanSpark, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, предсказывает значительный рост курса биткоина в ближайшие годы.

По его прогнозам, стоимость биткоина может утроиться до начала 2026 года. Брэдфорд связывает это с растущим интересом к криптовалютам со стороны крупных институциональных инвесторов и постоянным усовершенствованием технологий блокчейна.

#криптовалюты #биткоин #блокчейн #правительство #спекуляции #финансовая стабильность #ецб #финансовые риски #социальное неравенство #экономическое неравенство
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