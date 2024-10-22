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Финансовый портфель
Полиция Японии поймала мошенника благодаря анализу Monero-транзакций
Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют.

Японская полиция недавно арестовала 18 человек, подозреваемых в крупном мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму более 100 миллионов иен (более $666 000). Этот случай привлек внимание не только правоохранительных органов, но и криптовалютного сообщества, так как преступники использовали анонимную криптовалюту Monero для отмывания средств.

Согласно данным следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года группа преступников создала схему мошенничества с использованием популярного японского маркетплейса Merkari. Мошенники размещали фиктивные товары, которые не существовали, и принимали оплату через украденные кредитные карты. В результате было совершено около 900 мошеннических транзакций, что принесло группировке миллионы иен.

Главным фигурантом дела считается 26-летний Юта Кобаяши, который, по данным полиции, организовал схему и нанял участников через социальные сети, предлагая им «нелегальную подработку». За короткий период с июня по июль 2021 года, Кобаяши удалось осуществить операции на сумму 2,7 миллиона иен (около $18 000). Для координации действий преступники использовали защищенные мессенджеры, что затрудняло их отслеживание.

Основной особенностью этой преступной схемы стало использование анонимной криптовалюты Monero для отмывания средств. Monero известна своей способностью скрывать данные о транзакциях, что делает её популярной среди злоумышленников, желающих скрыть свои следы в финансовых операциях.

Тем не менее, японская полиция смогла впервые в истории страны идентифицировать подозреваемых с помощью анализа транзакций Monero.

Процесс отслеживания транзакций Monero ранее считался практически невозможным из-за ее продвинутых механизмов приватности. Однако в слитом видео компании Chainalysis были раскрыты некоторые методы, которые помогают правоохранительным органам следить за перемещениями Monero. Один из таких методов включает запуск большого количества «вредоносных» нод, предназначенных для захвата IP-адресов и временных меток транзакций. Это позволяет собирать информацию о перемещении криптовалюты, несмотря на её анонимность.

Япония не единственная страна, которая начала успешно отслеживать транзакции Monero. В январе 2023 года, Национальное бюро расследований Финляндии также смогло идентифицировать XMR-транзакции, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.

Использование криптовалют, таких как Monero, в мошеннических схемах становится все более распространенным. Благодаря их децентрализованной и анонимной природе, преступники находят способы использовать их для уклонения от правосудия. Однако, с развитием технологий для отслеживания криптовалютных транзакций, такие методы теряют свою эффективность, и правоохранительные органы по всему миру продолжают совершенствовать свои навыки в борьбе с криптовалютным мошенничеством.

#криптовалюты #япония #мошенничество #анонимность #отмывание денег #monero #правоохранительные органы #chainalysis #кредитные карты #xmr-транзакции
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