Блокчейн выделил 7% (70 млн SCR) от общего предложения монеты на раздачу. Из них 5,5% предназначены сообществу в качестве вознаграждения за сетевую активность. Также токены получат экосистемные проекты, разработчики и исследователи.

Платформа второго уровня Scroll объявила о долгожданном аирдропе токена SCR. Этот аирдроп станет важным этапом в развитии проекта, который стремится значительно расширить возможности использования Ethereum.

Scroll выделил 7% от общего предложения токенов SCR на раздачу, что составляет 70 миллионов SCR. Эти токены распределены между несколькими категориями участников:

5,5% (или 55 миллионов SCR) предназначены для вознаграждения активных членов сообщества.

Остальные токены пойдут на поддержку экосистемных проектов, разработчиков, исследователей и участников хакатонов.

Разработчики Scroll озвучили критерии, по которым будет определяться право на получение токенов SCR. Основные условия следующие:

40 миллионов SCR (4% от общего предложения) будут распределены среди кошельков, которые имеют более 200 марок на момент снапшота, сделанного 19 октября.

10 миллионов SCR (1%) получат все кошельки, соответствующие основным критериям дропа.

5 миллионов SCR (0,5%) предназначены для бонусных вознаграждений. Сюда входят владельцы ENS-доменов, участники платформ Gitcoin или JuiceBox, а также пользователи смарт-контрактных кошельков. Дополнительные бонусы также предусмотрены для держателей различных бейджей, активных участников сообщества.







В рамках поддержки экосистемы Scroll выделил 6,977 миллиона SCR для более чем 100 команд, которые внесли значительный вклад в развитие платформы. Право на получение токенов будут иметь проекты, которые соответствуют следующим критериям:

Определенный объем заблокированных средств в проекте. Интеграция с экосистемой Scroll.

Токены будут также выделены участникам, которые внесли вклад в технические исследования и разработку решения второго уровня. В общей сложности 1,15 миллиона SCR направят исследователям и разработчикам, которые помогли продвинуть проект на этапе становления. Кроме того, 1,66 миллиона SCR будут распределены среди ранних участников репозитория Scroll.

В аирдропе также примут участие:

Поставщики и агрегаторы данных.

Общественные организации.

Победители хакатонов и другие активные члены сообщества Scroll.

Аирдроп токенов SCR начнется 22 октября в 10:00 (по Киеву и Москве).

Одним из значимых событий стало объявление криптобиржи Binance об открытии премаркета для токена SCR с реальными активами. На момент написания токен торгуется около $1,4.

Проект Scroll был создан в 2021 году с целью расширения возможностей Ethereum до миллиарда пользователей. Запуск основной сети состоялся в октябре 2023 года.

По данным DeFi Llama, общая сумма заблокированных средств в протоколе Scroll составляет $836 миллионов.