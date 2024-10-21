Пробег менее 2,5 тысяч километров, отсутствие следов реставрации и коррозии делают его настоящей «капсулой времени».

На вторичном автомобильном рынке иногда можно найти уникальные экземпляры, которые словно перенесли нас во времени. Одним из таких раритетов стал ВАЗ-21063, который недавно был выставлен на продажу в Москве. Этот автомобиль 1992 года выпуска стал настоящей «капсулой времени» и привлекает внимание любителей ретро благодаря своему безупречному состоянию и минимальному пробегу.

Модель ВАЗ-21063, являющаяся бюджетной версией знаменитой «шестерки», была популярна в свое время благодаря своей доступности и простоте. Сегодня этот автомобиль уже считается настоящим раритетом, особенно если он сохранился в первозданном виде. Найденный в Москве экземпляр имеет пробег всего 2,5 тысячи километров, что для автомобиля такого возраста — невероятно низкий показатель.

Продавец утверждает, что автомобиль не подвергался реставрации, а его состояние можно назвать безупречным. Отсутствие следов коррозии, а также сохранение всех оригинальных элементов, таких как хромированные детали и заводской салон, придают автомобилю ценность.

Под капотом этого автомобиля установлен 1,3-литровый карбюраторный двигатель мощностью 69 лошадиных сил. Несмотря на свою скромную мощность, такой двигатель был одним из самых распространенных для этой модели. Оригинальная комплектация автомобиля и его технические характеристики соответствуют стандартам начала 90-х годов.

Такие автомобили редко встречаются на рынке в таком состоянии, и их цена сопоставима с современными моделями, такими как Lada Granta.