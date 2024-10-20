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Генпрокуроры 18 штатов просят Байдена и Блинкена признать топ-менеджера Binance Гамбаряна заложником
В сентябре топ-менеджер появился на возобновившихся слушаниях дела на костылях, поскольку ему отказали в инвалидной коляске. В октябре суд в Нигерии вновь отказал Гамбаряну в выходе под залог.

Группа генеральных прокуроров из 18 штатов США обратилась к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой признать топ-менеджера криптовалютной биржи Binance, Тиграна Гамбаряна, заложником. Поводом для такого обращения стало его задержание в Нигерии, что вызвало волну беспокойства среди американских чиновников.

Генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла заявил, что задержание Гамбаряна без законных оснований нарушает его права и представляет угрозу для его здоровья. Он подчеркнул, что администрация Байдена должна действовать решительно, чтобы обеспечить безопасное возвращение Гамбаряна на родину.

«Мы обязаны защищать граждан за границей», — отметил Формелла, добавив, что дипломатическое давление необходимо для его освобождения.

В письме прокуроров также упоминается успешная карьера Тиграна Гамбаряна в Налоговом управлении США, где он проработал с 2011 по 2021 год, уделяя особое внимание делам, связанным с цифровыми активами. В 2021 году он присоединился к Binance, чтобы использовать свой опыт в правоохранительных органах для приведения деятельности компании в соответствие с правовыми нормами США и международными стандартами безопасности.

В феврале 2024 года Гамбаряна вместе с директором Binance в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой задержали после встречи с властями Нигерии. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, однако компания и топ-менеджеры категорически отвергают свою вину.

После ареста условия содержания Гамбаряна в нигерийской тюрьме вызвали серьезные опасения. У него резко ухудшилось физическое здоровье: он страдает от грыжи межпозвоночного диска, приступов пневмонии, малярии и тонзиллита. По информации, предоставленной его женой, Гамбарян не получает надлежащей медицинской помощи.

Правоохранительные органы США настаивают на признании Гамбаряна заложником в соответствии с Актом Роберта Левинсона, что, по их мнению, откроет доступ к критически важным дипломатическим ресурсам и повысит шансы на его освобождение. Этот акт был принят для борьбы с незаконным задержанием американских граждан за границей.

В июне 2024 года Гамбаряна посетили представители Конгресса США Френч Хилл и Крисси Хулахан, которые подтвердили отсутствие адекватной медицинской помощи в тюрьме. Несмотря на их заявления, министр информации Нигерии Мохаммед Идрис опроверг эту информацию. В сентябре на судебном заседании Гамбарян появился на костылях, так как ему отказали в предоставлении инвалидной коляски.

Жена Тиграна, Юки Гамбарян, не раз призывала Государственный департамент США вмешаться в ситуацию, подчеркивая, что правительство остается последней надеждой на возвращение ее мужа домой. Тем временем, в октябре 2024 года нигерийский суд снова отказал в выходе под залог.

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