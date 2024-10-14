Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
ЦБ ОАЭ выдал предварительное разрешение на выпуск стейблкоина AE Coin на базе дирхамов
В случае полного одобрения AE Coin потенциально станет расчетной единицей в парах с криптовалютами на CEX и DEX, а также платежным средством среди мерчантов.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ЦБ ОАЭ) предоставил предварительное разрешение на выпуск нового стейблкоина AED Coin, который будет привязан к дирхаму. Это событие имеет важное значение для криптовалютного рынка, так как может стать первым шагом к созданию регулируемой цифровой валюты, привязанной к местной валюте, в соответствии с новым Положением об обслуживании платежных токенов. Источник информации — Gulf Today.

На данный момент фирма, которая предложила выпуск AED Coin, оказалась лидером в гонке за право стать первым эмитентом стейблкоина, привязанного к дирхаму.

После полного одобрения AE Coin сможет стать расчетной единицей для пар с криптовалютами как на централизованных (CEX), так и на децентрализованных биржах (DEX). Это существенно расширит возможности пользователей и участников рынка для проведения расчетов и инвестиций с использованием локальной валюты. Кроме того, AE Coin потенциально может использоваться как платежное средство среди мерчантов.

Финансовый регуляторный орган FSRA предложил строгие требования к обеспечению стейблкоинов. Согласно рекомендациям, рыночная капитализация таких токенов должна быть равна стоимости резервов на конец каждого рабочего дня. Это означает, что эмитенты обязаны поддерживать отдельные пулы обеспечения для каждой валюты, на основе которой создаются стейблкоины.

Одной из важных особенностей AE Coin и других стейблкоинов является фиксированная цена токенов в фиате. Это означает, что держатели таких активов могут быть уверены в том, что смогут обменять их по заранее установленной стоимости.

В августе 2023 года компания Tether, известная своим стейблкоином USDT, объявила о планах по разработке нового стейблкоина, который будет привязан к дирхаму. Для реализации этого проекта будут привлечены такие компании, как Phoenix Group и Green Acorn Investments.

В 2023 году крупнейшая криптобиржа Binance назвала ОАЭ ключевой точкой для своего бизнеса. Открытость и лояльность местного законодательства к криптовалютам делают страну привлекательной для международных игроков. Coinbase, одна из крупнейших американских криптобирж, также рассматривает ОАЭ как важный стратегический хаб для зарубежной экспансии.

#криптовалюта #binance #coinbase #стейблкоин #цифровая валюта #регулирование криптовалют #fsra #центральный банк оаэ #aed coin #дирхам
+
Написать комментарий (0)
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
Глава НАПК Виктор Павлущик: криптовалюты набирают популярность среди украинских чиновников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
3
В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
5
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
4
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
1
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
12
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
5
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Роботы-пылесосы Ecovacs взломаны: устройства выкрикивают расистские оскорбления
1
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
Бывший разработчик Rockstar: GTA 6 не выйдет, пока не будет готова и идеальна на все 100%
+
В КГНЦ объяснили сложности проектирования кораблей для ВМФ
3

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
18
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
8
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
156
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
10
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
2
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
2

Сейчас обсуждают

Fergus
21:10
Блин, ну получается 6600 и не игровая и для офиса плохо подходит, т к чревата самыми разными ошибками, и плохо справляется с самыми разными рабочими приложениями. Что же получается, на помойку только
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
ДУ50
21:04
Что за чип там стоит и чей, амд?
AMD представила первую в отрасли сетевую карту c пропускной способностью 400 Гбит/с
SlyBiBi
20:59
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
Макси Эйчи
20:59
Лол, тогда получается кто арендует игры за 70-130 баксов - чмошники)) Прикалисты стимовские))
В Steam подтвердили, что пользователи не владеют играми, а лишь берут их в аренду
SlyBiBi
20:58
Бубля. Ты с каких интернет-помоек этот бред копипастишь? Видимо, с мозгами у тебя совсем плохо (или их вообще нет), если ты такими высерами пытаешься прикрыть свою говно-рекламу.
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
ДУ50
20:56
Красавчик, классный коммент, посмеялся. Спасибо, прав на все 💯
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
PanzerK
20:37
Бывайте... ихтиандры...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Александр Ломакин
20:32
Видеокарты ниже 7700XT\4060Ti вряд-ли можно считать игровыми. Вариант для AMD-фобов https://www.citilink.ru/configurator/q57070466/
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
unhurtable
20:26
Это у тебя пердак так порвало что аж мудя зацепило, опять никакой конкретики, общие фразы, неинтересно с деревом общаться, иди откуда вылез...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Евгений Королев
20:15
Сколько лет уж кукарекают, что планшеты умерли, а я все покупаю и покупаю новые модели...
Рост продаж планшетов в России составил 26% за 9 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем