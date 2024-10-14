В случае полного одобрения AE Coin потенциально станет расчетной единицей в парах с криптовалютами на CEX и DEX, а также платежным средством среди мерчантов.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ЦБ ОАЭ) предоставил предварительное разрешение на выпуск нового стейблкоина AED Coin, который будет привязан к дирхаму. Это событие имеет важное значение для криптовалютного рынка, так как может стать первым шагом к созданию регулируемой цифровой валюты, привязанной к местной валюте, в соответствии с новым Положением об обслуживании платежных токенов. Источник информации — Gulf Today.

На данный момент фирма, которая предложила выпуск AED Coin, оказалась лидером в гонке за право стать первым эмитентом стейблкоина, привязанного к дирхаму.

После полного одобрения AE Coin сможет стать расчетной единицей для пар с криптовалютами как на централизованных (CEX), так и на децентрализованных биржах (DEX). Это существенно расширит возможности пользователей и участников рынка для проведения расчетов и инвестиций с использованием локальной валюты. Кроме того, AE Coin потенциально может использоваться как платежное средство среди мерчантов.

Финансовый регуляторный орган FSRA предложил строгие требования к обеспечению стейблкоинов. Согласно рекомендациям, рыночная капитализация таких токенов должна быть равна стоимости резервов на конец каждого рабочего дня. Это означает, что эмитенты обязаны поддерживать отдельные пулы обеспечения для каждой валюты, на основе которой создаются стейблкоины.

Одной из важных особенностей AE Coin и других стейблкоинов является фиксированная цена токенов в фиате. Это означает, что держатели таких активов могут быть уверены в том, что смогут обменять их по заранее установленной стоимости.

В августе 2023 года компания Tether, известная своим стейблкоином USDT, объявила о планах по разработке нового стейблкоина, который будет привязан к дирхаму. Для реализации этого проекта будут привлечены такие компании, как Phoenix Group и Green Acorn Investments.

В 2023 году крупнейшая криптобиржа Binance назвала ОАЭ ключевой точкой для своего бизнеса. Открытость и лояльность местного законодательства к криптовалютам делают страну привлекательной для международных игроков. Coinbase, одна из крупнейших американских криптобирж, также рассматривает ОАЭ как важный стратегический хаб для зарубежной экспансии.