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Финансовый портфель
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
Ранее бывший топ-менеджер пошутил, что его ждет «захватывающая неделя». Он добавил, что уже 20 лет не «заводил друзей в лагере». Саламе рассчитывает, что ему пригодятся хакерские навыки.

Экс-руководитель FTX Digital Markets на Багамах Райан Саламе недавно начал отбывать наказание в федеральной тюрьме Камберленда, штат Мэриленд.

Райан Саламе, ранее занимавший руководящую должность в FTX, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в мае 2023 года судом Южного округа Нью-Йорка. Кроме тюремного срока, ему назначены выплаты: $6 миллионов в качестве конфискации и более $5 миллионов — в качестве реституции. Судья разрешил Саламе отложить начало заключения до 13 октября, причиной чего стала необходимость операции после укуса немецкой овчарки.

Перед тем как отправиться в тюрьму, Саламе пошутил, что его ждет «захватывающая неделя» и что ему не приходилось «заводить друзей в лагере» уже более 20 лет. Бывший топ-менеджер также заявил, что его хакерские навыки могут пригодиться в тюремной жизни. Эти заявления вызвали волну обсуждений в социальных сетях, но суть остаётся серьезной — Саламе осужден по ряду обвинений, связанных с незаконными действиями, повлиявшими на крах FTX.

В сентябре 2023 года Саламе признал себя виновным по двум основным обвинениям: сговор с целью внесения незаконных пожертвований и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег. Эти обвинения связаны с масштабными финансовыми нарушениями, которые стали причиной коллапса криптобиржи FTX. Прокуратура настаивала на более суровом приговоре, несмотря на просьбу адвокатов о смягчении наказания до 1,5 лет тюрьмы.

Крах FTX в ноябре 2022 года стал одним из самых громких событий в мире криптовалют. За два дня до подачи заявления о банкротстве, Райан Саламе предупредил багамские власти о потенциальном мошенничестве в компании. Это предостережение, однако, не смогло предотвратить масштабный крах биржи, который потряс крипторынок и вызвал многомиллиардные убытки для инвесторов.

Саламе — не единственный высокопоставленный сотрудник FTX, попавший под уголовное преследование. Сооснователь и бывший генеральный директор биржи Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем пунктам обвинения в ноябре 2023 года. В марте 2024 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Его адвокаты подали апелляцию на это решение, но исход дела пока остаётся неопределенным.

Ранее также признали вину другие ключевые фигуры компании: бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон, технический директор FTX Гэри Ван и руководитель инженерного отдела Нишад Сингх.

#криптовалюта #мошенничество #судебное разбирательство #ftx #сэм бэнкман-фрид #крах ftx #незаконные пожертвования #райан саламе #тюремное заключение #финансовые нарушения
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