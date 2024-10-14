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Блoкчeйн-пpoтoкoл EigenLaуer нe oпpaвдaл oжидaний инвecтopoв
EigenLaуer пpивлёк мнoжecтвo внимaния зa пepвыe дни cущecтвoвaния и пoлучил oт вeнчуpныx фoндoв oгpoмныe $64,5 млн. EigenLaуer oбeщaл «иннoвaции в ликвиднoм cтeйкингe, oбecпeчивaющиe выcoкиe дoxoды для пoльзoвaтeлeй и нaдёжнocть для инвecтopoв», нo нe cмoг этoгo cдeлaть.

Блокчейн-протокол EigenLayer (EIGEN), ориентированный на рестейкинг в сети Ethereum, столкнулся с критикой из-за несоответствия ожиданиям инвесторов. Основатель криптоаналитической компании Obchakevich Research Алекс Обчакевич выразил мнение, что проект не оправдал возложенных на него надежд, несмотря на крупные инвестиции и первоначальный ажиотаж.

На старте своего существования EigenLayer привлек большое внимание и собрал внушительные $64,5 млн от венчурных фондов. Разработчики обещали инновации в сфере ликвидного стейкинга, которые должны были обеспечить высокую доходность для пользователей и стабильность для инвесторов. Однако, как отметил Обчакевич, реальность оказалась иной: обещанные выгоды не были достигнуты в полной мере.

Пользователи протокола ожидали значительной прибыли от размещения своих активов, но фактические доходы оказались намного ниже ожидаемых. Это вызвало массовое недовольство среди участников проекта, ставя под сомнение прозрачность и надёжность EigenLayer. Отсутствие ожидаемых результатов в сочетании с разницей в доходах вызвало волну критики со стороны сообщества.

Помимо низкой прибыли, появились подозрения в возможных нарушениях на рынке. Сообщество стало выражать опасения по поводу инсайдерской торговли и манипуляций после того, как токены EIGEN были проданы на сумму $2 млрд вскоре после листинга на крупных криптобиржах.

Несмотря на критику и разочарование, токен EIGEN продемонстрировал позитивную динамику на рынке. За последние 24 часа его цена выросла почти на 7%, а за последнюю неделю — на 15,45%. В настоящее время криптоактив торгуется всего на 13,5% ниже своего исторического максимума в $4,53, что даёт некоторую надежду инвесторам на восстановление.


#криптовалюта #ethereum #критика #манипуляции #eigen #eigenlayer #инсайдерская торговля #криптоинвестиции #низкая доходность #рестейкинг
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