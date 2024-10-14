11 oктябpя Cэйлop cooбщил o cвoём нaмepeнии пpeвpaтить кoмпaнию MicroStrategу, кoтopую oн вoзглaвляeт, в биткoин-бaнк c уpoвнeм кaпитaлизaции, дocтигaющим $1 тpлн. Ceйчac MicroStrategу влaдeeт BTC cтoимocтью лишь $15,9 млpд и oпepeжaeт пo этoму пoкaзaтeлю ocтaльныe публичныe фиpмы.

Крэйг Райт, самопровозглашённый создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото, раскритиковал план Майкла Сэйлора по созданию биткоин-банка. 11 октября Сэйлор заявил о намерении трансформировать свою компанию MicroStrategy в крупнейший биткоин-банк с капитализацией до 1 трлн долларов. На данный момент MicroStrategy владеет биткоинами на сумму около 15,9 млрд долларов, что делает её лидером среди публичных компаний по этому показателю.

Райт убеждён, что биткоин, который был изначально создан для проведения пиринговых транзакций без посредников, не нуждается в участии финансовых учреждений или их сотрудников. По его мнению, такие люди, как Сэйлор, искажают основную идею криптовалюты, стремясь сделать её зависимой от центральных структур. Это противоречит духу биткоина, который был задуман как децентрализованная система, свободная от посредничества традиционных банков.

Крэйг Райт считает, что Майкл Сэйлор, создав биткоин-банк, фактически превращает его в препятствие для свободного использования криптовалюты. По его мнению, цель Сэйлора — установить контроль над цифровыми активами и получать выгоду за счёт недостаточной осведомлённости людей о сути криптовалют. Райт называет это предательством принципов, на которых был основан биткоин, и подчёркивает, что это не инновация, а попытка внедрить традиционные банковские методы в мир крипто.

Maйкл Cэйлop

Биткоин был задуман как альтернатива фиатным валютам, и его выпуск в 2009 году стал ответом на мировой финансовый кризис 2007-2008 годов. Идея биткоина заключалась в создании системы, независимой от банков и правительств, что делало его особенно привлекательным для тех, кто стремился избежать контроля традиционных финансовых институтов.

Райт утверждает, что действия Сэйлора противоречат этой идее. По его мнению, создание централизованного биткоин-банка разрушает ключевые принципы криптовалюты, делая её зависимой от тех самых институтов, от которых она должна была освободить пользователей.

Майкл Сэйлор, в свою очередь, видит в создании биткоин-банка возможность интеграции криптовалюты в существующую финансовую систему. Его план заключается в том, чтобы использовать биткоин как основу для нового типа финансовой компании, которая будет работать в рамках традиционных банковских стандартов, но при этом использовать преимущества криптовалюты.