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Финансовый портфель
Блокчейн-сыщик SomXBT: MrBeast заработал на пампе и дампе курса криптовалют $10 млн
Цена некоторых криптовалют, которые пиарил Джимми, рухнула более чем на 90%, поэтому по сути MrBeast реализовал мошенническую схему, сначала вызвав памп курса активов, а затем спровоцировав дамп путём продажи большого количества монет.

MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, является одним из самых известных ютуберов в мире, чье количество подписчиков на YouTube превышает 320 миллионов. Однако недавно он оказался в центре скандала, связанного с манипуляциями на рынке криптовалют. Ведущий блокчейн-аналитик, выступающий под псевдонимом SomXBT, утверждает, что Дональдсон заработал свыше $10 миллионов на схеме пампа и дампа, используя свою популярность для продвижения малоизвестных цифровых активов.

Согласно расследованию SomXBT, MrBeast продвигал ряд криптовалют, среди которых выделяются следующие проекты:

  • Polychain Monsters (PMON)
  • Virtue Poker (VPP)
  • SuperVerse (SUPER)
  • Jigstack (STAK)
  • SHOPX (SHOPX)

SomXBT утверждает, что Дональдсон приобретал данные цифровые активы, активно их рекламировал своим подписчикам, что вызывало рост их стоимости. Однако, когда цены достигали пика, MrBeast якобы продавал свои монеты, что приводило к значительному падению цен на эти активы.

Схема пампа и дампа подразумевает намеренное раздувание стоимости актива, после чего следуют массовые продажи, вызывающие резкое падение его цены. Этот метод особенно популярен на криптовалютном рынке, где активы могут сильно колебаться в цене. По мнению SomXBT, действия MrBeast соответствуют этой схеме, так как цена некоторых из рекламируемых им криптовалют снизилась более чем на 90% после его действий.

Криптоинфлюенсеры, такие как MrBeast, имеют огромную аудиторию, и их рекомендации могут существенно повлиять на стоимость активов. В данном случае, SomXBT обвиняет Дональдсона в том, что он вводил в заблуждение своих подписчиков, завышая сумму инвестиций в определённые криптовалюты. Например, вместо заявленных $9 миллионов в проект SuperVerse, он на самом деле вложил лишь $100 000.

Этот факт подтверждает возможность манипуляций с цифровыми активами, поскольку подобные действия могут привести к огромным убыткам для неопытных инвесторов.

Скандалы, связанные с пампами и дампами, подрывают доверие к криптовалютному рынку. Такие манипуляции могут стать причиной значительных финансовых потерь для тех, кто доверился рекомендациям популярных инфлюенсеров. SomXBT указывает, что если бы подобные действия происходили на фондовом рынке, они бы привлекли внимание регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако рынок криптовалют пока что остается менее регулируемым, что позволяет некоторым игрокам, в том числе известным личностям, использовать это в своих интересах.

Мнения экспертов относительно этой ситуации разнятся. Некоторые считают, что инфлюенсеры должны нести ответственность за продвижение криптовалют, особенно если это приводит к потерям среди их аудитории. Другие же полагают, что в условиях отсутствия строгого регулирования крипторынка инвесторы должны быть более осведомлёнными и осторожными при выборе активов для вложений.

#криптовалюты #финансовые потери #mrbeast #манипуляции рынком #polychain monsters #somxbt #superverse #джимми дональдсон #криптоинфлюенсеры #памп и дамп
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