ZachXBT не сообщил, сколько именно нападений было совершено на людей, хранивших цифровые активы. Однако на портале GitHub указано, что в 2023 году ограбили как минимум 15 человек. Как правило, жертв вынуждали перевести монеты под угрозой применения оружия.

В последние годы в Западной Европе и России увеличилось количество случаев нападений на владельцев криптовалют. Эта проблема стала особенно актуальной с ростом стоимости цифровых активов. Блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT недавно обратил внимание на участившиеся случаи ограблений богатых держателей криптовалют.

ZachXBT не привел точных данных о количестве ограблений, однако на платформе GitHub указано, что в 2023 году как минимум 15 человек стали жертвами таких преступлений. В большинстве случаев преступники принуждали владельцев криптовалют перевести свои активы под угрозой насилия. Этот вид краж становится все более распространенным, особенно среди состоятельных владельцев криптовалют, которые могут быть менее осторожны.

Одним из ярких примеров стало ограбление, произошедшее в июне 2024 года в Великобритании. Трое преступников, среди которых был Фарис Али, переоделись в курьеров и обманным путем проникли в дом жертвы. Под угрозой оружия они вынудили владельца перевести криптовалюту на сумму $4,3 млн.

Для владельцев цифровых активов становится все важнее принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы не стать жертвой грабителей. ZachXBT предлагает несколько рекомендаций, которые могут помочь снизить риски:

Избегайте демонстрации своих активов в социальных сетях. Не стоит делиться информацией о размере своих криптовалютных накоплений, так как это может привлечь внимание злоумышленников. Скрывайте личные данные. По возможности используйте анонимные профили и не указывайте реальные сведения о себе в публичных пространствах. Проверяйте, не утекли ли ваши данные в сеть. Это позволит вовремя принять меры, если информация о вас окажется в открытом доступе.

В России также фиксируются случаи нападений на владельцев цифровых активов. Один из наиболее известных инцидентов произошел в 2021 году в Томске. Жертвой нападения стал Владислав, которого под угрозой пистолета заставили перевести биткоины на сумму более 362 миллионов рублей. Преступника, 36-летнего Николая Архисова, вскоре арестовали, и часть украденных средств, около 36 миллионов рублей, была возвращена.



