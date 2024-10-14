Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Блокчейн-сыщик ZachXBT: владельцев криптовалют в Западной Европе стали чаще грабить в реальной жизни
ZachXBT не сообщил, сколько именно нападений было совершено на людей, хранивших цифровые активы. Однако на портале GitHub указано, что в 2023 году ограбили как минимум 15 человек. Как правило, жертв вынуждали перевести монеты под угрозой применения оружия.

В последние годы в Западной Европе и России увеличилось количество случаев нападений на владельцев криптовалют. Эта проблема стала особенно актуальной с ростом стоимости цифровых активов. Блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT недавно обратил внимание на участившиеся случаи ограблений богатых держателей криптовалют.

ZachXBT не привел точных данных о количестве ограблений, однако на платформе GitHub указано, что в 2023 году как минимум 15 человек стали жертвами таких преступлений. В большинстве случаев преступники принуждали владельцев криптовалют перевести свои активы под угрозой насилия. Этот вид краж становится все более распространенным, особенно среди состоятельных владельцев криптовалют, которые могут быть менее осторожны.

Одним из ярких примеров стало ограбление, произошедшее в июне 2024 года в Великобритании. Трое преступников, среди которых был Фарис Али, переоделись в курьеров и обманным путем проникли в дом жертвы. Под угрозой оружия они вынудили владельца перевести криптовалюту на сумму $4,3 млн.

Для владельцев цифровых активов становится все важнее принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы не стать жертвой грабителей. ZachXBT предлагает несколько рекомендаций, которые могут помочь снизить риски:

  1. Избегайте демонстрации своих активов в социальных сетях. Не стоит делиться информацией о размере своих криптовалютных накоплений, так как это может привлечь внимание злоумышленников.

  2. Скрывайте личные данные. По возможности используйте анонимные профили и не указывайте реальные сведения о себе в публичных пространствах.

  3. Проверяйте, не утекли ли ваши данные в сеть. Это позволит вовремя принять меры, если информация о вас окажется в открытом доступе.

В России также фиксируются случаи нападений на владельцев цифровых активов. Один из наиболее известных инцидентов произошел в 2021 году в Томске. Жертвой нападения стал Владислав, которого под угрозой пистолета заставили перевести биткоины на сумму более 362 миллионов рублей. Преступника, 36-летнего Николая Архисова, вскоре арестовали, и часть украденных средств, около 36 миллионов рублей, была возвращена.


#цифровые активы #утечки данных #безопасность криптовалют #меры предосторожности #zachxbt #блокчейн-сыщик #криптовалютные ограбления #криптовалютные преступления #нападения на владельцев криптовалют #ограбления в россии
+
Написать комментарий (0)
Организатор Karate Combat будет награждать криптовалютой за точные прогнозы на исход боёв
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
+
В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
3
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
4
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
+
Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое
2
КНДР приводят в полную готовность все наступательные средства на границе с Южной Кореей
3
Новая технология увеличивает производство графена более чем на 22%
+
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
9
Смартфон IQOO 13 получит световое кольцо Halo, способное воспроизводить цвета RGB
+
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
5
Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
5
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
1
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
1
Минобороны Дании считают украинский оборонно-промышленный комплекс эффективнее, чем западный
4
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
Разведка США не фиксирует изменений в ядерной доктрине Ирана
+
В WhatsApp появится функция для добавления чатов в папки, сообщает WABetaInfo
+
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области
+

Популярные статьи

6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
25
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
75
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
1
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
100
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
9

Сейчас обсуждают

Скиталец
02:37
иди своей маме старой советуй. а мы как нибудь сами разберемся
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
stockclock
02:36
2k моник на 27" можно использовать вообще без масштабирования в винде - это очень неплохой плюс. А 4к масштабируеться идеально только в 2 раза. В итоге получите опять фуллхд в плане полезной площади....
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Negue
02:33
Это же новость с Панорамы, да?
В ноябре появится пробная версия православного мессенджера «Зосима»
Александр Мухин
02:32
GoodbyeDPI, кажется, помер насовсем (уже никакие настройки не спасают). Вот это поганая новость.
YouTube изменил интерфейс кнопки пропуска рекламы, затруднив её использование
Александр Мухин
02:29
Это далеко не самый плохой заголовок на этом сайте. Я уже даже не обращаю внимания.
YouTube изменил интерфейс кнопки пропуска рекламы, затруднив её использование
stockclock
02:21
Отключу дефектные мелкие ядра на своём 12900HX, включу AVX512 и буду пользоваться нормальным 8 ядерным процом с гипертрейдингом, почти как у АМД. Стыдно конечно за говноделов из Интел. Новое поколение...
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Валерий Агапов
01:52
В ДНС отзыв покупателя по 9700х - " холоднее придушенного 7700х но быстрее на 30%. + скриншот. " Однако водянка за 13 тыр. Это всего 60 тыр. Пожалуй, перебор. это 2 офисных компа.
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Red Chimbacket
01:49
Похвастался ленью и безграмотностью, под Epson, драйвер не подобрать? Хуже было бы не смог под hp...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Red Chimbacket
01:45
Статья в унисон с старьевщиком Чумбой, тот тоже любит 2е поколение Рязани, на Авито уже все новее продают, статья обзоры из прошлого, у Шеши в сравнении с вами просто Топ железо
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Makaveli23rus
01:32
Грета, ты ли это?
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем