Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Британский автопроизводитель Aston Martin выпустит особый DB12 в честь «бондианы»
В этом году фильму «Голдфингер» про агента 007 исполняется 60 лет, и для Aston Martin эта часть кинофраншизы значима, ведь именно с этой ленты Джеймс Бонд начал ассоциироваться со спорткарами британской марки. Спецверсия DB12 Goldfinger создана придворной мастерской Q by Aston Martin.

Aston Martin готовится к запуску особой версии своего знаменитого спорткара DB12, которая будет выпущена в честь 60-летия культового фильма «Голдфингер» из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Эта часть франшизы не только внесла вклад в популяризацию британского агента 007, но и навсегда связала его имя с автомобилями Aston Martin.

Недавно в официальных социальных сетях Aston Martin был опубликован загадочный тизер, который подогрел интерес к предстоящему релизу. Хотя по затемненному изображению сложно разглядеть все детали, можно предположить, что автомобиль получит золотистый оттенок, подчеркивающий его связь с культовым фильмом. Основой для новой модели станет купе Aston Martin DB12, которое уже зарекомендовало себя как высокотехнологичный суперкар. Внутреннее оформление авто обещает быть еще более впечатляющим, с возможными отсылками к «шпионским» элементам, напоминающим оригинальный Aston Martin DB5, на котором ездил герой Шона Коннери.

Хотя уникальная версия Goldfinger будет отличаться внешними элементами и дизайнерскими решениями, вряд ли техника автомобиля подвергнется значительным изменениям. Aston Martin DB12 оснащен 4,0-литровым V8 двигателем от Mercedes-AMG, мощность которого достигает впечатляющих 680 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 800 Нм, а управление мощью осуществляется через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF. 

Стандартная версия Aston Martin DB12 уже оценивается приблизительно в 250 тысяч долларов, однако с учетом специальных дизайнерских решений и персонализации в честь Джеймса Бонда цена может значительно возрасти. Специальная серия автомобилей, как ожидается, станет коллекционной, а тираж будет строго ограничен.

Презентация Aston Martin DB12 Goldfinger Edition намечена на 14 октября. Поклонники марки и франшизы с нетерпением ждут информации о количестве выпущенных автомобилей и их распределении по мировым рынкам. Вполне вероятно, что ограниченный тираж сделает эту модель крайне желанной для коллекционеров. В преддверии выхода нового фильма о Джеймсе Бонде, который планируется к выпуску в 2027 году, эта модель может стать главным автомобилем агента 007 на экране.

#суперкар #aston martin #v8 двигатель #ограниченная серия #коллекционный автомобиль #60-летие #db12 #голдфингер #джеймс бонд #шпионский автомобиль
+
Написать комментарий (0)
В России появился спорткар Ferrari Roma за 37,5 млн рублей
Московский салон предлагает Ferrari LaFerrari 2016 года за 499 млн рублей, привезённый из Германи
В Екатеринбурге продают секретную «Волгу» КГБ с мотором V8 и автоматом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
+
В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
3
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
4
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
+
Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое
2
КНДР приводят в полную готовность все наступательные средства на границе с Южной Кореей
3
Новая технология увеличивает производство графена более чем на 22%
+
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
8
Смартфон IQOO 13 получит световое кольцо Halo, способное воспроизводить цвета RGB
+
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
5
Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
5
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
1
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
1
Минобороны Дании считают украинский оборонно-промышленный комплекс эффективнее, чем западный
4
Разведка США не фиксирует изменений в ядерной доктрине Ирана
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
В WhatsApp появится функция для добавления чатов в папки, сообщает WABetaInfo
+
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области
+

Популярные статьи

6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
22
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
73
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
1
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
99
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
8

Сейчас обсуждают

Слава Васильев
00:49
Правильнее написать: Youtube затруднил использование кнопки пропуска рекламы, изменив ее дизайн. В вашем заголовке нарушена причинно-следственная связь.
YouTube изменил интерфейс кнопки пропуска рекламы, затруднив её использование
Денис Игонин
00:36
Не понял, тут же в новостях: Сяоми 14 будет иметь 120 ватт зарядку. А тут 90..
Смартфон Xiaomi 15 Pro появился на реальной фотографии в руках вице-президента компании
VRoman
00:28
От такого ускорения комп может улететь в мусор ;-)
Роскачество: простые советы по ускорению медленного компьютера на Windows
Денис Игонин
00:24
Хуёсима
В ноябре появится пробная версия православного мессенджера «Зосима»
Хххх
00:19
Ну если у тебя в глазах мусор, то ты не увидишь, перешёл с фулл хд 144гц на 2к 180гц в КС 2, разница большая, любые дуэли, все плавно и мне комфортно, разница есть
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Хххх
00:16
Это такой шлак играть на телеке, решил попробовать шутер поиграть, так это вообще отстой, 60 кадров, время отклика большое, крч обратно в моник и кайф для глаз
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
alljam
00:13
Очередной коллайдер, но якобы за копейки. А ну, еще был холодный термоядерный синтез, но чего-то о не запустился, теперь видимо уже теплый, но все еще не коллайдер. Окучивают очередную порцию идиотов,...
Стартап «Zap Energy» продемонстрировал прототип компактного термоядерного реактора
ebatorуа
00:04
герои хороши,раньше я много в них играл,но сейчас только стратегии реального времяни-они сложнее выходят так стратегии,когда фактор времяни ещё тут.
Heroes of Might & Magic: Olden Era - новый геймплей
SMA
00:03
оон - ху..оон... в мире действует право сильного, кто это еще не понял, то тут х.з. что с вами
40 стран осудили Израиль за обстрел позиций миротворцев ООН
7raven
00:00
Вы серьезно? Да он так же анусом сидит на чьей то руке ))))
Экс-премьер Британии Борис Джонсон не стал брать на себя ответственность за срыв переговоров РФ и Украины весной 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем