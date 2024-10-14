В этом году фильму «Голдфингер» про агента 007 исполняется 60 лет, и для Aston Martin эта часть кинофраншизы значима, ведь именно с этой ленты Джеймс Бонд начал ассоциироваться со спорткарами британской марки. Спецверсия DB12 Goldfinger создана придворной мастерской Q by Aston Martin.

Aston Martin готовится к запуску особой версии своего знаменитого спорткара DB12, которая будет выпущена в честь 60-летия культового фильма «Голдфингер» из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Эта часть франшизы не только внесла вклад в популяризацию британского агента 007, но и навсегда связала его имя с автомобилями Aston Martin.

Недавно в официальных социальных сетях Aston Martin был опубликован загадочный тизер, который подогрел интерес к предстоящему релизу. Хотя по затемненному изображению сложно разглядеть все детали, можно предположить, что автомобиль получит золотистый оттенок, подчеркивающий его связь с культовым фильмом. Основой для новой модели станет купе Aston Martin DB12, которое уже зарекомендовало себя как высокотехнологичный суперкар. Внутреннее оформление авто обещает быть еще более впечатляющим, с возможными отсылками к «шпионским» элементам, напоминающим оригинальный Aston Martin DB5, на котором ездил герой Шона Коннери.

Хотя уникальная версия Goldfinger будет отличаться внешними элементами и дизайнерскими решениями, вряд ли техника автомобиля подвергнется значительным изменениям. Aston Martin DB12 оснащен 4,0-литровым V8 двигателем от Mercedes-AMG, мощность которого достигает впечатляющих 680 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 800 Нм, а управление мощью осуществляется через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Стандартная версия Aston Martin DB12 уже оценивается приблизительно в 250 тысяч долларов, однако с учетом специальных дизайнерских решений и персонализации в честь Джеймса Бонда цена может значительно возрасти. Специальная серия автомобилей, как ожидается, станет коллекционной, а тираж будет строго ограничен.

Презентация Aston Martin DB12 Goldfinger Edition намечена на 14 октября. Поклонники марки и франшизы с нетерпением ждут информации о количестве выпущенных автомобилей и их распределении по мировым рынкам. Вполне вероятно, что ограниченный тираж сделает эту модель крайне желанной для коллекционеров. В преддверии выхода нового фильма о Джеймсе Бонде, который планируется к выпуску в 2027 году, эта модель может стать главным автомобилем агента 007 на экране.