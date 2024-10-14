На сайте бесплатных объявлений появился ГАЗ-24-24: мелкосерийный автомобиль, который собирали в СССР для заданий особой важности.

На рынке подержанных автомобилей периодически появляются уникальные модели, и на этот раз в центре внимания оказалась редкая ГАЗ-24-24 — спецверсия легендарной «Волги», разработанная для КГБ. Этот автомобиль с мощным V8 двигателем и автоматической коробкой передач продается в Екатеринбурге.

Автомобиль ГАЗ-24, более известный как «Волга», в стандартной версии оснащался четырёхцилиндровым двигателем объемом 2,4 литра, развивающим 95 л.с. и 186 Нм крутящего момента. Однако в условиях повышенной конкуренции на дорогах СССР, обычные «Волги» не могли сравниться с более мощными иномарками, которые использовались дипломатами и другими важными персонами. Именно для нужд КГБ в ограниченном количестве была создана специальная версия — ГАЗ-24-24 с 5,5-литровым V8 от люксовой «Чайки».

Двигатель V8, установленный на ГАЗ-24-24, выдавал мощность 195 л.с. и 412 Нм крутящего момента. Он был скрыт под капотом в сочетании с автоматической трансмиссией, что делало эту «Волгу» одной из самых мощных на дороге. Для маскировки от посторонних глаз, автомобиль был оборудован фальшивой педалью сцепления и рычагом переключения передач, имитирующими обычную механическую коробку.

Реставрация автомобиля, по словам продавца, была проведена с особой тщательностью, и каждая деталь была заменена или восстановлена вплоть до последнего болта. Важно отметить, что все запчасти использовались оригинальные.

Автомобили ГАЗ-24-24 производились мелкосерийно исключительно для нужд спецслужб и других государственных органов СССР. Эти машины использовались в специальных операциях, где требовалась повышенная мощность и скорость.

Большинство этих автомобилей после службы были списаны и утилизированы, и лишь немногие экземпляры сохранились до наших дней. Продавец утверждает, что предлагаемый экземпляр — один из последних, так как в конце 1980-х годов автомобили КГБ начали выпускаться на базе обновлённого ГАЗ-24-10. Именно поэтому сохранение автомобиля в идеальном состоянии, да еще и с оригинальными документами, является настоящей находкой.

За этот уникальный автомобиль в Екатеринбурге просят 5,5 миллионов рублей, что, по мнению экспертов, является разумной ценой для такой редкости. ГАЗ-24-24 редко встречаются на рынке, и большая часть из них была уничтожена, что делает этот экземпляр по-настоящему эксклюзивным.

Стоит отметить, что «догонялки» КГБ не только обладали высокой мощностью, но и требовали определенных хитростей при управлении. По легендам, водители таких машин загружали багажник балластом для улучшения сцепления с дорогой, так как без него резкое ускорение приводило к пробуксовке колес.

Хотя автомобили из спецгаражей появляются на рынке нечасто, периодически можно встретить похожие предложения. Например, пару месяцев назад на одном из сайтов бесплатных объявлений был выставлен ГАЗ-24-34 из Ставропольского края. Этот седан, нуждающийся в реставрации, оценили в 2,7 миллиона рублей. Однако такие предложения — большая редкость, и покупатели должны быть готовы к значительным затратам на восстановление и содержание этих уникальных автомобилей.