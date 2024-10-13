10 октября 2024 года игровой разработчик Camaxide выпустил новый мод для Doom II, который получил название Doom III (Doom II Mod). Проект разрабатывался более 11 лет и уже вызвал интерес среди поклонников серии.
Doom III (Doom II Mod) является продолжением оригинальной игры Doom II, и события мода разворачиваются сразу после финала этой части. Разработчик Camaxide вложил в проект более 11 лет работы, создавая две полноценных главы с более чем 20 часами игрового процесса.
Мод Doom III (Doom II Mod) включает в себя множество уникальных элементов:
- Две новые главы. Каждая из них полна динамичных боев, секретов и опасностей.
- Новые враги. Помимо привычных монстров из оригинального Doom, игрокам предстоит сразиться с новыми опасными противниками.
- 20 часов игрового процесса. Обширный контент обеспечит долгие часы увлекательных боев и исследований.
- Множество игровых персонажей. В игре доступны различные персонажи, включая Doom Guy и Doom Gal, что добавляет вариативности в геймплей.
- Режимы игры. Мод поддерживает как одиночный режим, так и кооперативный, что позволяет играть с друзьями.
Для того чтобы запустить Doom III (Doom II Mod), потребуется оригинальная версия игры Doom II, а также GZDoom версии 4.12.0 или выше. Мод доступен бесплатно для всех владельцев Doom II и предлагает две версии: полную и облегчённую (лайт) версию.
Название мода может ввести в заблуждение, но Doom III (Doom II Mod) не имеет никакого отношения к игре Doom 3 от id Software, выпущенной в 2004 году. В отличие от перезагрузки франшизы, мод от Camaxide сохраняет классический дух Doom II, продолжая его сюжетную линию и стилистику. Это продолжение оригинальной истории, а не новая интерпретация.
Сообщество моддеров всегда играло важную роль в поддержании жизни классических игр. Выпуск мода Doom III (Doom II Mod) является ярким примером того, как увлечённые фанаты могут создавать качественный контент, который поддерживает интерес к серии даже спустя десятилетия после её выхода. Другие моды, такие как Duake (Doom в Quake), также демонстрируют творческий потенциал сообщества.
Ещё одним интересным проектом стал мод Duake, разработанный энтузиастом Magic Nipples. Этот мод перенёс персонажа Doom Guy и оружие из Doom в Quake, создавая уникальный опыт для поклонников обеих серий. В первом релизе мода был добавлен полный арсенал оружия из Doom, а также классический и компактный интерфейсы, знакомые по Doom 64.
В начале 2024 года произошло важное событие для разработчиков модов: id Software официально выпустила исходные коды Doom, Doom II и инструментарий idsetup под лицензией GPL-2.0. Это позволило разработчикам со всего мира использовать эти ресурсы для создания собственных модификаций и дополнений, что дало ещё больше возможностей для развития классических игр.