События в дополнении происходят сразу после Doom II, включают в себя две полные главы, множество новых врагов и более 20 часов игрового процесса. Проект доступен бесплатно (полная и лайт версия) для всех, у кого есть оригинальный Doom II. Для запуска требуется GZDoom 4.12.0 или новее.

10 октября 2024 года игровой разработчик Camaxide выпустил новый мод для Doom II, который получил название Doom III (Doom II Mod). Проект разрабатывался более 11 лет и уже вызвал интерес среди поклонников серии.

Doom III (Doom II Mod) является продолжением оригинальной игры Doom II, и события мода разворачиваются сразу после финала этой части. Разработчик Camaxide вложил в проект более 11 лет работы, создавая две полноценных главы с более чем 20 часами игрового процесса.

Мод Doom III (Doom II Mod) включает в себя множество уникальных элементов:

Две новые главы. Каждая из них полна динамичных боев, секретов и опасностей.

Каждая из них полна динамичных боев, секретов и опасностей. Новые враги. Помимо привычных монстров из оригинального Doom, игрокам предстоит сразиться с новыми опасными противниками.

Помимо привычных монстров из оригинального Doom, игрокам предстоит сразиться с новыми опасными противниками. 20 часов игрового процесса. Обширный контент обеспечит долгие часы увлекательных боев и исследований.

Обширный контент обеспечит долгие часы увлекательных боев и исследований. Множество игровых персонажей. В игре доступны различные персонажи, включая Doom Guy и Doom Gal, что добавляет вариативности в геймплей.

В игре доступны различные персонажи, включая Doom Guy и Doom Gal, что добавляет вариативности в геймплей. Режимы игры. Мод поддерживает как одиночный режим, так и кооперативный, что позволяет играть с друзьями.

Для того чтобы запустить Doom III (Doom II Mod), потребуется оригинальная версия игры Doom II, а также GZDoom версии 4.12.0 или выше. Мод доступен бесплатно для всех владельцев Doom II и предлагает две версии: полную и облегчённую (лайт) версию.

Название мода может ввести в заблуждение, но Doom III (Doom II Mod) не имеет никакого отношения к игре Doom 3 от id Software, выпущенной в 2004 году. В отличие от перезагрузки франшизы, мод от Camaxide сохраняет классический дух Doom II, продолжая его сюжетную линию и стилистику. Это продолжение оригинальной истории, а не новая интерпретация.

Сообщество моддеров всегда играло важную роль в поддержании жизни классических игр. Выпуск мода Doom III (Doom II Mod) является ярким примером того, как увлечённые фанаты могут создавать качественный контент, который поддерживает интерес к серии даже спустя десятилетия после её выхода. Другие моды, такие как Duake (Doom в Quake), также демонстрируют творческий потенциал сообщества.

Ещё одним интересным проектом стал мод Duake, разработанный энтузиастом Magic Nipples. Этот мод перенёс персонажа Doom Guy и оружие из Doom в Quake, создавая уникальный опыт для поклонников обеих серий. В первом релизе мода был добавлен полный арсенал оружия из Doom, а также классический и компактный интерфейсы, знакомые по Doom 64.

В начале 2024 года произошло важное событие для разработчиков модов: id Software официально выпустила исходные коды Doom, Doom II и инструментарий idsetup под лицензией GPL-2.0. Это позволило разработчикам со всего мира использовать эти ресурсы для создания собственных модификаций и дополнений, что дало ещё больше возможностей для развития классических игр.