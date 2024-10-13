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ГИС «ЭРА-Глонасс» и ГКС заключили соглашение по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки
«Глонасс» возьмёт на себя разработку сервисов и абонентских устройств, а ГКС будет производить сами спутники.

Оператор государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс», компания «Глонасс», и оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение о создании низкоорбитальной спутниковой группировки. Это стратегическое партнерство направлено на развитие отечественной космической связи и технологий, что станет важным шагом в цифровизации инфраструктуры России. Подробности соглашения озвучены на Петербургском международном газовом форуме, где также был представлен прототип нового устройства для персональной спутниковой связи.

Компании «Глонасс» и «ГКС» объединили усилия для разработки инновационных решений в области спутниковой связи. «Глонасс» возьмёт на себя разработку сервисов и абонентских устройств, а «Газпром космические системы» займется производством спутников. Основной целевой аудиторией этих технологий станут люди, работающие за пределами зон действия сотовой связи. Это работники лесной и энергетической отраслей, автомобильные перевозчики, а также те, кто задействован в морской логистике. Ожидается, что миллионы пользователей смогут воспользоваться новыми услугами, включая передачу голоса, данных и экстренных сообщений.

Планируемая низкоорбитальная спутниковая группировка станет важным элементом инфраструктуры связи, особенно для отдаленных регионов России, таких как Арктика и Сибирь, где наземные системы связи не могут эффективно работать. По словам гендиректора компании «Глонасс» Алексея Райкевича, представленный прототип терминала для персональной связи позволит значительно улучшить качество коммуникаций на труднодоступных территориях.

Хотя детали сотрудничества, такие как количество спутников, сроки выполнения и источники финансирования, пока не раскрываются, ясно одно: проект имеет масштабные амбиции. В апреле 2024 года дочерняя компания «Газпрома», «Газпром СПКА», уже представила идею создания низкоорбитальной группировки из 78 спутников, которые будут находиться на высоте 1350 км. Этот проект станет первым этапом, а последующие планы предполагают запуск ещё большего числа спутников на более низких орбитах — от 350 до 450 км..

Кроме того, по заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, до конца 2027 года на орбиту планируется вывести около 300 низкоорбитальных спутников, что значительно расширит возможности спутниковой связи в России. Уже в 2023 и 2024 годах прошли успешные пробные запуски спутников с системой лазерной передачи данных между аппаратами на расстоянии до 1000 км и скоростью передачи до 10 гигабит в секунду.

Рынок космической связи в России активно развивается и обладает огромным потенциалом. Андрей Ионин, советник гендиректора ГК «Геоскан», отмечает, что для ряда регионов страны, таких как Арктика и Сибирь, спутниковая связь является единственной возможностью обеспечить качественную связь. Проект «Глонасс» и ГКС значительно повысит уровень доступности и надежности спутниковых сервисов.

#арктика #спутниковая связь #сибирь #цифровизация #спутниковые технологии #эра-глонасс #газпром космические системы #низкоорбитальная спутниковая группировка #отдаленные регионы #персональная связь
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